E’ Menton una delle località più romantiche di Francia (Foto)

Una delle dieci località più romantiche di Francia si trova in Costa Azzurra, a pochi passi dall’Italia.

Il sito hotels.com ha pubblicato una serie di “Guide Go” e tra queste indica le dieci città francesi dove è San valentino tutto l’anno.

Menton

Menton figura al 9° posto con questa motivazione: “A Menton, goditi il mite clima mediterraneo su una spiaggia ben decorata con giardini e facciate colorate. L'ambientazione per la tua fuga romantica è in Costa Azzurra, poco prima del confine italiano. Dopo aver preso il sole sulla Promenade du Soleil, come è giustamente chiamata, scopri le rampe di scale, il trompe-oeil e i mosaici del centro storico mentre passeggi tra i vicoli fino alla basilica barocca di Saint-Michel. In cima alla collina, ammira la vista mozzafiato sulla baia e ammira gli ulivi e le specie più esotiche che prosperano alle Serre de la Madone o al giardino botanico di Val Rahmeh. Vieni a cercare il sole lì in inverno, quando la Fête du citron anima la città con innumerevoli carri decorati con gli agrumi”.

Menton è raccomandata, oltre che alle coppie, ai fotografi ed a quanti sono appassionati di storia.

E' Bonifacio la prima classificata