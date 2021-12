Il Polygone Riviera propone un gioco ai visitatori che offre l'opportunità di vincere i loro Regali di Natale

Per i visitatori del Polygone Riviera un'esperienza esclusiva in partnership con Lifeaz con l'obiettivo di avviare l'opinione pubblica ai giusti riflessi in caso di emergenza. L'operazione mira a promuovere la consapevolezza collettiva e incoraggiare atti di solidarietà con LIFEAZ, che ha sviluppato con i vigili del fuoco di Parigi per più di 3 anni una piattaforma innovativa accessibile a tutti chiamata “Everyday Heroes”.

Questo strumento serve per imparare il primo soccorso in modo divertente, breve e continuo grazie all'aggiunta nuovi contenuti digitali. In occasione di questa partnership, i visitatori sono incoraggiati a registrarsi gratuitamente sulla piattaforma online per imparare a reagire in caso di emergenza. Attraverso diverse azioni sul tema Natale, create appositamente, i visitatori avranno l'opportunità di vincere i loro Regali di Natale man mano che salvano vite.