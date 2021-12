Ligue 1: il Nizza “chiude” il girone di andata al secondo posto. Vince anche il Monaco

Il girone di andata si conclude con il Nizza al secondo posto, grazie alla vittoria sul Lens, a fianco del Marsiglia che agguanta il pareggio, all’ultimo secondo di gioco, in casa col Reims.

Vince anche il Monaco che fa suo l’incontro “clou” della diciannovesima giornata, superando il lanciatissimo Rennes.

Chi rischia grosso è il Paris Saint Germain che agguanta all’ultimo il pareggio in casa del Lorient, squadra reduce da sette sconfitte consecutive.

Vince anche il Montpellier che affonda l’Angers, subissandolo di reti, mentre è da segnalare la vittoria del Lille a Bordeaux. I campioni di Francia, gara dopo gara, stanno scalando la classifica e sono solo più a 3 punti dal gruppo di testa.

In coda perde il Saint Etienne, opposto al Nantes, mentre pareggiano Troyes e Brest, così come chiudono alla pari Lione e Metz.

L’incontro tra Clermont e Strasburgo non è stato disputato a causa della nebbia.

Il girone di andata si chiude così col Paris Saint Germain che precede di 13 punti la coppia Nizza – Marsiglia e di 15 punti Rennes e Montpellier.

In coda, sempre più solo il Saint Etienne, preceduto di 4 punti dalla coppia formata da Lorient e Metz.