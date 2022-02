I premi Cesar del Festival di Cannes sono previsti per il 25 febbraio

La selezione ufficiale dei Cesar del Festival di Cannes è stata scelta.

I lungometraggi selezionati a Cannes nel 2020 e nel 2021 rappresentano oltre il 60% delle nomination quest'anno e l'80% dei film selezionati nelle categorie Miglior lungometraggio, Miglior regia, Miglior attore e Miglior attrice.

In totale, i film della Selezione Ufficiale raccolgono 68 nomination di cui 11 per Annette di Leos Carax, Miglior Regista 2021, 10 per Aline di Valérie Lemercier, 7 per The Stronghold di Cédric Jimenez, 6 per The Divide di Catherine Corsini, 5 per Paris, 13th District di Jacques Audiard, 4 per Titane di Julia Ducournau, Palma d'oro dell'ultima edizione, 4 per Onoda - 10.000 Nights in the Jungle di Arthur Harari, solo per citarne alcuni. Gagarine di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh, The Velvet Queen de Marie Amiguet e Vincent Munier e Slalom di Charlène Favier si contenderanno il premio come miglior opera prima.

Nelle categorie Miglior Esordiente Uomo e Donna, 5 dei 10 talenti nominati hanno visto la loro carriera decollare a Cannes: Noée Abita, Sandor Funtek, Agathe Rousselle, Makita Samba et Lucie Zhang. La varietà delle opere rappresentate testimonia l'estrema vitalità del cinema.

Il Festival di Cannes augura loro il meritato successo e riconoscimento durante la 47a cerimonia di premiazione César, che si terrà il 25 febbraio.