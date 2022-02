Concerti, conferenze e mostre, il ricco programma di Palais Lascaris a Nizza

Tanti gli appuntamenti e le opportunità che offre Palais Lascaris, il museo che si trova nel Vieux Nice in un palazzo che, di per sé, merita di essere visitato.

Questi gli appuntamenti per fine febbraio e per tutto il mese di marzo.

Conferenze

Giovedì 24 febbraio, ore 11 - Archéologie galactique : des récits mythologiques à Gaia

In collaborazione con l'Osservatorio della Costa Azzurra e nell'ambito della mostra di Caroline Challan Belval: "Métamorphoses architecturales et Chambre des Sphères".



Giovedì 10 marzo, ore 11 - Les globes : de la terre aux étoiles

In collaborazione con l'Osservatorio della Costa Azzurra e nell'ambito della mostra di Caroline Challan Belval: " Métamorphoses architecturales et Chambre des Sphères ".





Concerti

Lunedì 28 febbraio, ore 12 - M. Dieupart de Londres

In collaborazione con il Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio Regionale di Nizza

Michel Quagliozzi, flauto dolce

André Liselvand, viola da gamba

Charlotte Marck, clavicembalo



Venerdì 18 marzo, ore 12 - Dialogo a tre

In collaborazione con il Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio Regionale di Nizza

Flavio Losco, André Lislevand e Mathilde Mugot propongono un programma ricco e variegato intorno al violino barocco, alla viola da gamba e al clavicembalo con opere di Castello, Buxtehude, Telemann, Leclair.



Giovedì 24 marzo, ore 12 – “Oiseaux si tous les ans”…, la naissance du lied

Lieder di CPE Bach, CWW Glück, L. Mozart, W.A. Mozart, J. Haydn dall'Atelier Baroque dell'Accademia Rainier III di Monaco.

Tra barocco e classico, il 18° secolo ha visto nascere in Germania il gusto per queste canzoni semplici e strofiche che mettono in musica la poesia.

Se il Lied viene inizialmente indirizzato a una pratica amatoriale, riceverà gradualmente apprezzamenti nobiliari grazie a compositori come Glück, Haydn o Mozart.

Questo concerto conduce in un viaggio nel tempo dei primi Lieder.

Professeurs: Camille Mugot, Marie-Anne Losco.





Mostre

"Divines collections. L’art sacré du comté de Nice”. Fino al 21 marzo

La ricchezza storica e la diversità degli oggetti esposti testimoniano le cerimonie religiose barocche e l'evoluzione delle decorazioni negli edifici religiosi nella Contea di Nizza, terra d'elezione dell'arte barocca nei secoli XVII e XVIII. Durante questo periodo, molti edifici religiosi furono costruiti o ricostruiti seguendo i parametri del movimento barocco; è il caso della Chiesa del Gesù edificata nello stesso periodo (1612 -1642) e della Cattedrale di Sainte-Reparate, sede vescovile, ricostruita nel XVII secolo, entrambe situate nelle immediate vicinanze del Palazzo Lascaris.



Aspects de la collection permanente du Palais Lascaris

Situato nel cuore della città, tra il palazzo ducale e il palazzo comunale, Palais Lascaris ha assistito a sontuosi episodi legati alla storia della Contea di Nizza. Si possono scoprire le effigi dei Duchi di Savoia e dei Lascaris, i ritratti di Clementina, pittrice alla corte di Torino, le opere d'arte come quelle che adornavano le residenze nobiliari dell'epoca e gli strumenti musicali.