4 dritte per risparmiare sull’assicurazione auto

Quella per l’assicurazione auto è una spesa per molte famiglie inevitabile, che va ad incidere in modo significativo sul budget. È per questo motivo che in diversi si chiedono come risparmiare sulla polizza auto, senza tuttavia essere costretti a rinunciare ad una copertura che sia completa e che consenta di salvaguardare se stessi ed il proprio mezzo. È infatti vero che scegliendo la sola RCA obbligatoria si riesce a spendere meno, ma è altrettanto vero che senza alcune garanzie aggiuntive si rischia di dover sostenere costi davvero ingenti in caso di incidente.

Fortunatamente, risparmiare sull’assicurazione auto senza rinunciare ad una buona copertura è possibile e oggi vi daremo alcune dritte per riuscirci.

#1 Scegliere un’assicurazione online

Un primo consiglio per risparmiare è sicuramente quello di prendere in considerazione le varie assicurazioni online, perché a differenza di quelle tradizionali sono generalmente più convenienti a livello di prezzi. È bene precisare che le compagnie online sono in linea di massima più economiche perché hanno dei costi di gestione inferiori rispetto a quelle fisiche. Non si tratta dunque di scegliere un’opzione meno valida dal punto di vista delle copertura e del servizio offerto, ma piuttosto di una soluzione moderna. L’unica differenza delle assicurazioni online sta nel fatto che si gestiscono in modo virtuale, accedendo alla propria area riservata sul sito web della compagnia oppure utilizzando l’apposita applicazione per dispositivi mobili.

#2 Confrontare le offerte con un comparatore online

È bene precisare che non sempre le assicurazioni online sono più vantaggiose e che ce ne sono alcune che sicuramente risultano più convenienti di altre. Per questo motivo, vale sempre la pena utilizzare un comparatore online in modo da confrontare le offerte delle varie compagnie e calcolare un preventivo. In tal modo, si riesce ad avere una panoramica completa e capire quale sia la polizza più vantaggiosa per le proprie necessità. Esistono infatti alcune assicurazioni che sono più economiche di altre per quanto riguarda la sola RCA obbligatoria, ma che si rivelano poi più dispendiose se si aggiungono altre garanzie.

#3 Includere solo le garanzie effettivamente utili

Un altro consiglio utile per risparmiare sull’assicurazione auto è quello di includere nel proprio pacchetto solamente le garanzie accessorie effettivamente utili. Come abbiamo accennato, la sola RCA non offre una tutela completa dunque vale la pena aggiungere altre coperture, ma ce ne sono alcune che potrebbero non servire a nulla. Chi ad esempio vive in un paese tranquillo, di pochi abitanti, può benissimo evitare di includere nel proprio pacchetto assicurativo la copertura contro gli atti vandalici perché l’eventualità che si verifichino è davvero minima. Bisogna scegliere con attenzione, in base alla propria situazione specifica.

#4 Scegliere il pagamento in un’unica soluzione

Un’ultima dritta per risparmiare sulla polizza auto è quella di scegliere il pagamento del premio in un’unica soluzione. Certo, la spesa in questo caso è piuttosto ingente ma bisogna considerare che optare per la rateizzazione significa, nella maggior parte dei casi, pagare degli interessi aggiuntivi. Alla fine in sostanza si va a spendere di più di premio e non è di certo conveniente.