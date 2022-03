Monte-Carlo Beach primeggia come struttura green nel panorama mondiale dei migliori hotel

La rivista Hotel & Lodge ha svelato la classifica dei suoi migliori hotel in tutto il mondo. In questa occasione il Monte-Carlo Beach si è distinto ricevendo il 1° Premio Speciale editoriale nella categoria Green.

Riconoscimento per la Monte-Carlo Beach che, dal 2014, è certificata Green Globe (con Green Oro dal 2018). Una vera voglia di identità affermata dal Direttore Generale della struttura, Daniele Garcelon, che da anni lavora a favore di una politica zero plastica, riciclo di rifiuti e per una gestione drastica dell'energia e dell'acqua Al Monte-Carlo Beach prendersi cura di sé e dell'ambiente è una parte naturale della vita quotidiana.

La spiaggia dell'hotel è vicina a un bosco naturale con non meno di 20 specie di uccelli di cui 10 specie nidificanti e 15 specie protette. Monte-Carlo Beach è diventato un'area rifugio essenziale per la biodiversità di prossimità.

“Riceviamo questo premio con gioia e umiltà, come un riconoscimento e un forte incoraggiamento nel perseguimento del nostro impegno quotidiano. » dichiara Daniele Garcelon, Amministratore Delegato dalla spiaggia di Montecarlo