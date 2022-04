Come raggiungere la Sardegna in traghetto nell'estate 2022

La stupenda Sardegna, meta di vacanza molto ambita sia da noi italiani sia dagli stranieri, è raggiungibile via mare attraverso le navi e i traghetti delle compagnie Tirrenia, Moby, GNV (ovvero Grandi Navi Veloci) e Grimaldi Lines. Partendo dalla Liguria Se il vostro punto di partenza è la Liguria, potete imbarcare per la Sardegna da Genova utilizzando le compagnie GNV e Tirrenia che vi faranno arrivare a Porto Torres dopo una traversata della durata di 11,5 ore. Tirrenia garantisce 9 partenze alla settimana, mentre GNV ne effettua 4. Se volete raggiungere Olbia partendo da Genova, avete a disposizione Tirrenia e Moby che, con un viaggio della durata di circa 10 ore per le traversate diurne e di circa 12 ore e mezzo per quelle notturne, vi condurrà nel cuore della Costa Smeralda. Moby effettua 12 partenze a settimana da Genova con destinazione Olbia; per la medesima tratta, Tirrenia ne mette a disposizione 5 ogni settimana. Recarsi in Sardegna dalla Toscana Potete imbarcare a Livorno e raggiungere Olbia nel giro di 7-10 ore, a seconda della compagnia di navigazione scelta. Questo collegamento in traghetto è gestito da due compagnie, Moby e Grimaldi, che effettuano fino a 28 partenze settimanali. Le traversate vengono effettuate durante tutto l'anno e con orari di navigazione sia diurni che notturni, dalle 8,00 alle 23,00. Il traghetto più veloce per questa tratta è quello di Moby che impiega meno di 7 ore per raggiungere il porto di Olbia, e come gli altri è prenotabile sul sito SardegnaTraghetti.it. Con il traghetto Grimaldi il tempo necessario per arrivare in Costa Smeralda sarà invece di 9-10 ore, rispettivamente per navigazione diurna e notturna. C'è la possibilità di prendere il traghetto per Olbia anche da Piombino utilizzando la compagnia Moby con 6 partenze settimanali e mediamente solo 5 ore di navigazione. Da Piombino è possibile raggiungere via mare anche Golfo Aranci ma solo con la compagnia di navigazione Sardinia Ferries che offre 4 corse settimanali della durata di circa 7,5 ore. Collegamento Lazio-Sardegna Se partite dal litorale laziale, per raggiungere la Sardegna potete scegliere tra queste due tratte effettuate dalla compagnia Tirrenia: Civitavecchia-Olbia e Civitavecchia-Cagliari, a seconda se il vostro intento è raggiungere il nord oppure il sud dell'isola. Per la tratta Civitavecchia-Olbia, Tirrenia impiega dalle 5,5 ore (per navigazione diurna) fino a 8 ore (in caso di navigazione notturna). La tratta è coperta durante tutto l'anno nella fascia oraria 8,30 - 23,00. Se dovete raggiungere Cagliari, la durata della traversata oscillerà invece dalle 10 alle 15 ore, in base alla fascia oraria di navigazione e alla stagionalità. Si può scegliere tra questi tre orari di partenza: 19,00, 19,30 oppure 20,00 e la tratta viene effettuata durante tutto l'anno. Collegamento Campania-Sardegna La compagnia Grimaldi Lines copre la tratta Napoli-Cagliari che viene effettuata due volte a settimana. La durata della traversata è di 13 ore. Traversata tra le nostre due grandi isole Grimaldi Lines e Tirrenia collegano i porti di Palermo e Cagliari rispettivamente con una e con due traversate ogni settimana della durata mediamente di 13 ore. Tutti i servizi che troverete a bordo delle navi e dei traghetti

Le flotte di Tirrenia, Moby, GNV, Grimaldi Lines, i cui biglietti si possono acquistare sul portale di booking https://www.oraritraghetti.com sono in grado di offrire ai viaggiatori tutti i comfort per rendere davvero piacevole la vostra traversata.

Infatti, sono tutte dotate di almeno un bar, hanno più di un ristorante/pizzeria, offrono uno spazio giochi per i più piccoli, ci sono diversi negozi per fare dello shopping per voi oppure per acquistare un souvenir, troverete il collegamento wi-fi per internet e comodissime poltrone nelle aree comuni e sul ponte. Inoltre, potrete scegliere tra cabine di diverse dimensioni e con differenti optionals (dalla semplice cabina fino alla suite che è dotata di ampia vetrata vista mare, TV, frigo bar, bagno più ampio e più comodo di quello presente nella cabina standard). Inoltre, naturalmente nel rispetto del regolamento di bordo di ciascuna nave, potrete portare con voi i vostri fedeli amici; infatti, sono generalmente pet friendly.