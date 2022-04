"Lou Babazouk", due mostre in contemporanea nel Vieux Nice (Foto)

“Lou Babazouk" propone in contemporanea due mostre nelle sue due gallerie nel Vieux Nice.

Lou Babazouk Christel Ferrasse



“ Entre villes et voiles” di Christel Ferrasse fino all’8 maggio 2022

Galerie Lou Babazouk 2 (5, rue Benoit Bunico)

Con un'anima artistica, Christel Ferrasse è da sempre immersa nelle attività artistiche. Dipinge con passione: ha sempre amato i colori vivaci. Van Gogh o Gauguin l'hanno sempre affascinata. Ha iniziato abbracciando il figurativo con influenze ingenue e sempre molto colorate.





Lou Babazouk Christel Ferrasse

L'oceano è un vero rifugio per lei. È naturalmente nel movimento che la sua pittura si è evoluta, sempre con colori vivaci, ma con decisi influssi contemporanei.

L’oceano e i suoi movimenti perpetui invitano al rilassamento, alla fantasticheria.

Lou Babazouk Gérard de Fenzo