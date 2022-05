Otto isole greche da scoprire, 38 voli a settimana per raggiungerle. Con Neos

Le isole greche sono un mondo variegato per definizione, perché ricco di unicità storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche non assimilabili. Mare cristallino e spiagge rinomate fungono da comune porta di accesso nella curiosità altrui: una volta varcata la stessa, tuttavia, il paradiso si ramifica.

OTTO STRADE PER ALTRETTANTE ESPERIENZE UNICHE

Quale strada preferire? Forse quella che porta a Karpathos, dove il pennello di un pittore ha dipinto il villaggio di Olympos, abbarbicato su una collina. E se invece quella giusta recasse a Kos, alla scoperta del sito archeologico di Asklepieion e delle altre testimonianze di una storia antichissima e ancora viva? Un dubbio sotto forma di vitalità e stravaganza, d’altronde, trascina fino a Mykonos, dove l’ora tarda è solo un’opinione e l’attesa della notte diventa essa stessa meta desiderata ed eccitante.

Cosa arriva prima delle tenebre? Il tramonto, si capisce: è perché allora non ammirare quello definito “il più bello del mondo” dai balzi del villaggio di Oia, a Santorini, palcoscenico sul quale il sole, prima di coricarsi, sembra fare addirittura un inchino? E là, in fondo, oltre il mare, si può anche immaginare la Turchia, vicino alla quale giace la remota Samos, la più verde delle isole greche, con i suoi alberi accarezzati dal Meltemi.

Chi ha bisogno di una protezione accogliente può tuffarsi negli stretti confini di Skiathos, la più piccola delle Sporadi: sarà amore a prima vista. Chi, piuttosto, non vuol star stretto, vada sicuro verso Creta, la più grande tra tutte le sorelle, la quinta isola più estesa del Mediterraneo: basta essere consapevoli che forse una vacanza sola può non bastare ad abbracciarla… Nemmeno Rodi, per la verità, è piccolina: la definizione di museo a cielo aperto gli si addice molto di più…

SERVIZIO A BORDO D’ECCELLENZA. PER GRANDI E BAMBINI

Tutto sommato, perché scegliere? Otto mete possibili per una vacanza indimenticabile, tutte collegate con l’Italia da Neos. La compagnia tricolore per l’estate 2022 garantirà ben 38 voli a settimana verso le isole citate, con la possibilità - favorita dall’appartenenza al Gruppo Alpitour - di trovare facilmente i pacchetti viaggio più congeniali. A partire dalla tipologia di alloggio (che sia villaggio, studio o resort), passando dalle attività da svolgere e finendo con una chance che solo l’ampiezza di gamma può concedere facilmente: quella di arrivare in un aeroporto e ripartire verso l’Italia, a fine vacanza, da un altro.

Se poi è vero che a contare è il viaggio e non la meta, ecco che Neos è pronta a giocarsi carte importanti. Si tratta di caratteristiche che hanno portato i suoi voli ad essere definiti dei “resort ad alta quota”. La gentilezza del personale è una di queste, motivo di vanto per il vettore, sposandosi la stessa anche con competenza e professionalità. Agli standard qualitativi contribuisce il servizio a bordo: Neos propone un menù ispirato alla più raffinata tradizione italiana, dalle ricette alla presentazione su vassoio fino al caffè, offerto rigorosamente espresso. Ogni creazione viene servita in piatti di porcellana e accompagnata da posate in acciaio e bicchieri di cristallo, per consentire una degustazione ottimale di ogni bevanda, che si tratti di pregiati vini o spumanti, birra o semplici bibite, come succhi o the freddo.

Da ultima ma non ultima, è l’attenzione ai bambini a rendere ancora più rotondo il concetto sopra espresso: per i piccoli passeggeri c’è, su ogni volo, una favola ad attenderli, nonché pietanze speciali in pack dedicati e un’ampia selezione dei migliori cartoni animati. Sotto i due anni le esigenze sono ancora diverse: ecco allora le culle ad alto comfort e le toilette con ripiani speciali per il cambio del pannolino.

INFORMAZIONI E OFFERTE PER I VOLI NEOS VERSO LA GRECIA

Per tutte le informazioni, e per scoprire le migliori offerte, è a disposizione il sito internet ufficiale di Neos, che potete raggiungere cliccando qui.