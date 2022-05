Aeroporto Nice Côte d'Azur, sarà un cuoco stellato a dirigere il Restaurant Estivale (Foto)

L'aeroporto Nice Côte d'Azur compie un altro passo nella direzione di esaltare le migliori capacità ed eccellenze del territorio.

Lo chef Bruno Oger, figura chiave della Costa Azzurra, contribuirà al rinnovo dell’offerta “gourmet” del ristorante Estivale: chef e titolare de "la Villa Archange", una struttura pluripremiata con due stelle nella Guida Michelin e il titolo di Grandes Tables du Monde, Bruno Oger propone una cucina che vuole essere creativa, rispettosa delle stagioni, dell'ambiente ed ispirata al Mediterraneo.

Lo chef propone una cucina al tempo stesso esigente e generosa nel menù immaginato per il ristorante Estivale.

Con il contributo dello chef Nicolas Vie, sono state escogitate ricette che evolveranno con le stagioni, ispirandosi al repertorio della cucina francese, esaltando i prodotti di qualità.

I clienti del ristorante Estivale potranno quindi gustare del tonno marinato allo zenzero, dell’insalata di quinoa rossa con carote o un filetto di maiale al timo di Provenza con pesto.

Situato nell'area pubblica del Terminal 2 il ristorante Estivale è accessibile a tutti, anche a chi non è in transito nella struttura aeroportuale.

Il Restaurant Estivale si propone per pranzi di lavoro o per una pausa gourmet: due ore di parcheggio sono offerte al P5, vicino al Terminal 2.

Accesso :

Terminal 2 - Prima di passare i controlli di sicurezza

Telefono: 04 89 88 98 82

Orario :

Bar: dalle 11:30 alle 17:00

Ristorante: dalle 11,30 alle 15,00

Chiuso nei fine settimana