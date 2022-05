A Falicon un fine settimana all’insegna del garofano

Il garofano, fiore che contraddistingue tutta la Riviera del Mediterraneo, quella italiana e quella francese, vive, in questo fine settimana, la sua festa a Falicon , splendido villaggio alle porte di Nizza, sulle alture dalle quali si ammira un panorama eccezionale, ovunque si guardi.

A Falicon è “finalmente” tornato il tempo della trentacinquesima Fête de l’oeillet (festa del garofano).

Sono annunciati, in questo fine settimana , oltre 9 mila garofani e centinaia di composizioni: colori e profumi per sottolineare una festa che Falicon intende vivere per sé ed offrire ai visitatori, come accade per le cose più care.

La leggenda dalla quale deriva il nome di oeillet

Carmen lo avvicinava alle sue labbra, Valentino lo indossava all'occhiello e i pacifisti lo inseriscono nelle canne delle pistole.

L'origine del garofano si perde nella notte dei tempi. Ci si rifà alla leggenda del pastore lasciato dalla sua amata e, che non volendo più vedere nessun'altra donna, gettò gli occhi nelle piante profumate che fiancheggiavano il sentiero.

Lì vennero trovati due fiori che nessuno ha mai avuto visto prima. In memoria della storia del pastore, derivò il nome del garofano che in Francia è chiamato "piccolo occhio” (oeillet): il garofano è diventato così il simbolo amore sincero.





Il programma è ricchissimo .

Venerdì 13 maggio 2022

Ore 19 – Inaugurazione ufficiale



Sabato 14 maggio 2022

Ore 7 – Concorso d’arte floreale

Ore 10,30 – Trottinettes fleuries

Ore 11: Piano e chant

Ore 12: Dancing suits

Ore 14: Danze

Ore 14,30: Concerto String Attached

Ore 16: Concorso Falicon a un incroyable talent

Ore 17: Consegna dei premi

Ore 18: Messa

Ore 19: Serata di ballo popolare



Domenica 15 maggio 2022

Dalle 11 alle 18: Crossover summer party

Ore 12: Pic Nic et fleurs – remise des commandes





Un po’ di storia

Annie Beacci, presidente del sindacato degli orticoltori di Nizza e Gairaut, propose di creare a evento per promuovere il garofano. Questo fiore, che le era caro, tendeva a scomparire e per questo motivo chiese agli orticoltori di cederle le parti del raccolto, che non sarebbero state utilizzate, per creare composizioni e allestimenti floreali e per offrire al pubblico uno spettacolo di qualità e non una semplice celebrazione, ormai è diventata una tradizione.

Da allora per una settimana una ventina di appassionati di Falicon e dintorni, si mettono al lavoro per allestire uno spettacolo colorato. Tutti sono volontari e si danno da fare con il cuore e per divertimento.