Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

AIGLUN

THEATRE DU VERSEAU DE CANNES - La Femme du Boulanger

Domenica 07 agosto 2022 ore 21

Théâtre



ANTIBES

Festival pyromélodique

Dal 4 al 24 agosto 2022

Le programme

Jeudi 4 août dès 22h en Baie de Juan-les-Pins

Jeudi 11 août dès 22h en Baie de Juan-les-Pins

Jeudi 18 août dès 22h en Baie de Juan-les-Pins

Mercredi 24 août dès 22h15 à Antibes entre le Fort Carré et la Siesta.



Jammin'Summer session

Fino al 19 agosto 2022

Le programme:

Le 5 août à 20h Petite Pinède : François Poitou quintet – Jazz moderne

Le 10 août à 20h Kiosque à Musique : Jemm Music Project - Musique du monde

Le 12 août à 20h Petite Pinède : Laura Prince – Jazz vocal

Le 17 août à 20h Kiosque à Musique : MOHS - Jazz contemporain

Le 19 août à 20h Petite Pinède : Henry Spencer & Juncture - Jazz pop/rock

De plus, du 5 juillet au 18 août, des Marching Bands animent les rues d'Antibes et de Juan-les-Pins de 19h30 à 20h30.



Le programme:

Jeudi 4 août : Antibes, R Saj Band; Juan-les-Pins, Jazzy Dixie

Mardi 9 août : Antibes, New Orleans Jazz Band; Juan-les-Pins, Peaky Sliders

Jeudi 11 août : Antibes, Warm Up Jazz Band; Juan-les-Pins, New Orleans Jazz Band

Mardi 16 août : Antibes, New Orleans Jazz Band; Juan-les-Pins, Warm up Jazz Band

Jeudi 18 août : Antibes, Jazzy Dixie; Juan-les-Pins, R Saj Band



"Au fil des saisons"

Mercoledì 10 Agosto 2022 ore 15

Théâtre du Tribunal

Théâtre Le Tribunal, 5 Place Amiral Barnaud.



"La Grosse Émission"

Mercoledì 10 Agosto 2022 ore 21

Théâtre Le Tribunal, 5 Place Amiral Barnaud.



Stage été août

Fino al 5 agosto 2022

Chanteurs populaires : " Claude vs Dassin ". Lequel des deux sera le plus populaire ?

De 10h à 12h.

Théâtre Antibea, 15 rue Clemenceau



Exposition Jazz - Siegfried Bernard Polvara

Fino al 31 agosto 2022

1er étage du Palais des Congrès

Office de Tourisme et des Congrès

60 chemin des Sables



Exposition "JAUME PLENSA, LA LUMIÈRE VEILLE, DESSINS 1982 – 2022"

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h jusqu'au 14 juin et du 16 au 25 septembre.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h du 15 juin au 15 septembre.

Musée Picasso

Chateau Grimaldi, Place Mariejol.



Exposition "Palmyre Images de Syrie"

Fino al 30 ottobre 2022

Musée d’Archéologie

bastion Saint-André



Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Du 9 Juillet jusqu'au 6 Novembre

À Musée Peynet et du dessin humoristique

Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Fino al 30 novembre 2022

Musée Peynet et du Dessin humoristique, Place nationale

Fermé les lundis et le 1er novembre.

Ouvert de 10 h à 12h50 et de 14h à 18h jusqu'à fin octobre.

Ouvert de 10h à 17h en novembre.



CINEMA ALL’APERTO, PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA

FINO AL 29 AGOSTO 2022

AGOSTO

Lunedì 8, 15 e 29

Martedì 23.

Amphithéâtre de la Batterie

3 Bd du Maréchal Leclerc



MOSTRA : EN RÊVANT LA MÉDITERRANÉE, ESPOSIZIONE

Fino al 18 settembre 2022

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



ASCROS

Les ImitaTueurs

Lunedì 08 agosto 2022 ore 21

Humoriste



ASPREMONT

MANU CACERES

Sabato 06 agosto 2022 ore 21

Musique du Monde



AURIBEAU-SUR-SIAGNE

Gipsy Luna

Sabato 06 agosto 2022 ore 21

Musique du Monde



BEAULIEU SUR MER

GIACO – “LE TARTUFFE INTERDIT”

Venerdì 5 agosto 2022 alle 21:30.

Jardin de l'Olivaie

rue Jean Bracco



BELVEDERE

MAGI ALEKSIEVA MEY, CONCERTO

Venerdì 5 agosto 2022

Orari di rappresentazione alle 21.

Place des Tilleuls



BERRE-LES-ALPES

GoldNback : Spectacle Autour du Monde

Sabato 06 agosto 2022 ore 21

Spectacle musical



BEUIL

MON MEILLEUR COPAIN

Venerdì 05 agosto 2022 ore 21

Théâtre



BONSON

The Beatlovs

Giovedì 04 agosto 2022 ore 21

Pop



FESTIVAL DES MOTS

Stéphane Freiss

Venerdì 05 agosto 2022 ore 20,30



BREIL-SUR-ROYA

André CECCARELLI

Sabato 06 agosto 2022 ore 21

Jazz



CAGNES

JAZZ AU CHÂTEAU - CONCERTO

FINO AL 09 SETTEMBRE 2022

5 août : Nathalie Santaine Chante Ella Fitzgerald

(Swing)

12 août : Lisa Jazz Trio

(Compositions personnelles en anglais, français, lingala, et standards du jazz)

19 août : L’Orchestre Syncopatique

(Jazz Classique/New Orleans/Swing)

26 août : Jean-Philippe Sempere

(Hard bop/Jazz Soul/Musique brésilienne)

2 septembre : Malcolm Potter Voice & Wood Quartet

(Pop Jazz/Swing vocal)

9 septembre : Basilic Swing

(Jazz Manouche/Tzigane/Klezmer acoustique)

Place du Château (Haut-de-Cagnes)



CAILLE

Scott Allen Funk Project

Giovedì 04 agosto 2022 ore 21

Funk



CANNES

ANIMATIONS LES NOCTURNES CANNOISES : ESPLANADE PANTIERO

Giovedì 4 agosto 2022 dalle 19 a mezzanotte

Esplanade Pantiero, Cannes



ATELIER CHASSE AU TRÉSOR

Enfant 7-13 ans - Vacances au musée

Giovedì 4 agosto 2022 ore 9,50

Quai Laubeuf



FESTIVAL LES PLAGES ÉLECTRONIQUES 2022

Dal 5 agosto al 7 agosto 2022

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



FESTIVAL D'ART PYROTECHNIQUE 2022

8 agosto 2022

Pirotecnica San Pio – Italie



ANIMATIONS LES NOCTURNES CANNOISES : BOULEVARD JEAN HIBERT

Martedì 9 agosto 2022 dalle 19 a mezzanotte

Boulevard Jean Hibert, Cannes



EXCURSION VISITE DU QUARTIER PALM BEACH

Martedì 9 agosto 2022 ore 9,30

parking Palm Beach, Cannes (rendez-vous face à l’oratoire de la Croix)



ANIMATIONS LES NOCTURNES CANNOISES : MARCHÉ DE LA BOCCA

Mercoledì 10 agosto 2022 dalle 19 a mezzanotte

Place Paul Roubaud



ANIMATIONS SQUARES DANSANTS 2022

Fino a mercoledì 17 agosto 2022

Horaire(s): De 20h30 à 00h30

Pointe Croisette

Square de Verdun

Boulevard de la Croisette - avenue de la reine Astrid



EXPOSITION BANDE-ANNONCE LA COLLECTION PIGOZZI À CANNES

Fino al 21 agosto 2021

Gare maritime

Boulevard de la Croisette

Esplanade Pantiero



EXPOSITION LOUIS DE FUNÈS - L'EXPOSITION

Dans le cadre du Musée éphémère du cinéma

Fino a domenica 21 agosto 2022

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



FESTIVAL D'ART PYROTECHNIQUE 2022

Fino a mercoledì 24 agosto 2022 ore 22



ANIMATIONS PAGES À LA PLAGE 2022

Fino a sabato 27 agosto 2022

De 10h à 13h et de 14h à 17h45

Plage Zamenhof, boulevard de la Croisette (avant le jardin de la Roseraie)



ANIMATIONS LE BAL DES FOUS

Fino a domenica 28 agosto

Palais des festivals et des congrès - Terrasse Riviera

1 boulevard de la Croisette



EXPOSITION, OH ! UNE EXPO

Fino a martedì 30 agosto 2022

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



LUNA PARK

Fino a mercoledì 31 agosto 2022

Ouvert tous les jours de 20h à minuit

Complexe Pierre de Coubertin - Mûriers

Avenue Pierre de Coubertin



EXPOSITION, VOYAGE EN MILIEU AQUIFÈRE AVEC BELLINI

Fino al 18 settembre 2022

Musée-Chapelle Bellini, Parc Fiorentina,

67 bis avenue de Vallauris, Cannes



Exposition "Jaume Plensa La lumière veille"

Exposition "Jaume Plensa La lumière veille"

Du 11 Juin jusqu'au 25 Septembre

À Musée Picasso

Exposition "Jaume Plensa La lumière veille"

Fino al 25 septembre 2022

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h jusqu'au 14 juin et du 16 au 25 septembre.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h du 15 juin au 15 septembre.

Musée Picasso 4

rue des Cordiers.



EXPOSITION CANNES FAIT LE MUR 2022

75 ans de Palmes et d'émotions

Fino al 4 ottobre 2022

7 bâches exposées sur des murs pignons :

Hôtel Renoir

Hôtel Cannes Riviera

Lycée Jules Ferry

Médiathèque Ranguin

Voile d’entrée de Ville de la Bocca

Cinéma « Les Arcades »

Hôtel de Ville

et 10 bâches aériennes installées dans la rue d’Antibes.



EXPOSITION AU FIL DE L'ÎLE, UN ARCHIPEL IMAGINÉ

Fino al 13 novembre 2022

Horaire(s) :

Juin à septembre : tous les jours de 10h à 17h45

Octobre et novembre : du mardi au dimanche de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 16h45

Fermé les 1er et 11 novembre 2022

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITION SI TAHITI M'ÉTAIT CONTÉE

Fino a domenica 13 novembre 2022

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION AGNÈS VARDA - PLAGES, CABANES ET COQUILLAGES

Fino a domenica 20 novembre 2022

La Malmaison, 47 La Croisette, Cannes



EXPOSITION, ORSTEN GROOM, LIMBE

Fino all'11 dicembre 2022

Horaire(s) :

Juillet et août :

- Tous les jours de 10h à 18h

À partir de septembre :

- Du mardi au vendredi de 13h à 17h

- Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CAP D'AIL

EXPOSITION “AVEC JOIE!” PAR CORINNE CHAUVET

Fino al 30 settembre 2022

Chiuso lunedì e sabato.

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

Domenica dalle 11:00 alle 18:00

17 Avenue Raymond Gramaglia

Villa les Camélias



CARROS

Gipsy Princes

Giovedì 04 agosto 2022 ore 21

Musique du Monde



CIRK BIZ’ART, BOUCAN

Venerdì 5 agosto 2022 dalle 21 alle 23.

Amphithéâtre Barbary

2 carriero Fernand Barbary



RUMBA DE BODAS

CONCERTO

Sabato 6 agosto 2022 dalle 21 alle 23.

Amphithéâtre Barbary

2 carriero Fernand Barbary



LES YEUX BRÛLANTS DE COULEURS – EXPOSITION

Fino al 18 dicembre 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 14 alle 17:30.

Mostra di André Marzuk - Retrospettiva, opus 2

Centre International d'Art Contemporain

Place du Château



CASTAGNIERS

POUR UN FLIRT EVIDEMMENT

Venerdì 05 agosto 2022 ore 21

Chansons françaises



CASTELLAR

GIGI DE NISSA

Sabato 06 agosto 2022 ore 21

Spectacle Niçois



CIPIÈRES

CIRQUE SOUS LES ETOILES

Venerdì 05 agosto 2022 ore 21

Cirque



COLOMARS

BOSSA NOSSA PROJECT

Venerdì 05 agosto 2022 ore 21

Musique du Monde



CONSÉGUDES

Corou de Berra

Martedì 09 agosto 2022 ore 21

Chant traditionnel



MANU CACERES

Domenica 07 agosto 2022 ore 21

Musique du Monde



DALUIS

Duo Bessonella D'éphémère

Sabato 06 agosto 2022 ore 19

Chant traditionnel



DRAP

Born to Groove / Thomas Leleu

Sabato 06 agosto 2022 ore 21

Musique du Monde



EZE

FESTIVAL « LUMIÈRE SUR LE CIEL » À L’ASTRORAMA DE LA TRINITÉ

FINO AL 27 AGOSTO 2022

L'Astrorama de La Trinité vi offre l'opportunità di conoscere l'astronomia quasi tutte le sere dal martedì al sabato, nell'ambito del suo festival estivo, partecipando alle serate "Open Sky".

Astrorama - Parsec

Route de la Revère

Col d'Eze



FONTAN

SUN RECORD BAND

Venerdì 05 agosto 2022 ore 21

Rock’and roll



GARS

Peggy Polito Quintet

Domenica 07 agosto 2022 ore 21

Chansons françaises



GATTIÈRES

André CECCARELLI

Domenica 07 agosto 2022 ore 21

Jazz



GILETTE

Association Artcanto-Opéra et Parfums

Venerdì 05 agosto 2022 ore 21

Musique classique



TRES Y COMPADRES

Sabato 06 agosto 2022 ore 21

Musique du Monde



GRÉOLIÈRES

CIRQUE SOUS LES ETOILES

Sabato 06 agosto 2022 ore 21

Cirque



ISOLA

CIRQUE SOUS LES ETOILES

Giovedì 04 agosto 2022 ore 21

Cirque



Stephane Brunello

Mercoledì 10 agosto 2022 ore 21

Chansons françaises



LA COLLE-SUR-LOUP

Sonora

Sabato 06 agosto 2022 ore 21

Variétés internationales



LA CROIX-SUR-ROUDOULE

Corsicarpa

Sabato 06 agosto 2022 ore 21

Musique du Monde



LA GAUDE

Sonora

Giovedì 04 agosto 2022 ore 21

Variétés internationales



LANTOSQUE

Duo Bessonella D'éphémère

Venerdì 05 agosto 2022 ore 21

Chant traditionnel



LA PENNE

MON MEILLEUR COPAIN

Sabato 06 agosto 2022 ore 21

Théâtre



LA TRINITÉ

Emily Johnson rencontre Sade

Sabato 06 agosto 2022 ore 21

Soul



LA TURBIE

André CECCARELLI

Venerdì 05 agosto 2022 ore 20:30

Jazz



LE BROC

GIGI DE NISSA

Venerdì 05 agosto 2022 ore 21

Spectacle Niçois



LE ROURET

FESTIVAL DES MOTS

Giovedì 04 agosto 2022 ore 21



CARNABY STREET BEATLES ET STONES

Venerdì 05 agosto 2022 ore 21

Rock



LE TIGNET

Ka and the Blue Devils

Sabato 06 agosto 2022 ore 21

Rhythm and Blues



LEVENS

le manteau

Domenica 07 agosto 2022 ore 21

Théâtre



MOSTRA DI PITTURA CHRISTELLE LINK

FINO AL 04 SETTEMBRE 2022

Bureau d'Information Touristique de Levens

Place Victor Masseglia - Maison du Portal



LUCERAM

Compagnie Corps et Danse, Spectacle DELIRIO

Lunedì 08 agosto 2022 ore 21

Cabaret



MENTON

Festival de Musique de Menton

Sabato 4 agosto 2022 ore 18 - Geneviève Laurenceau • David Kadouch - Palais de l’Europe

Sabato 4 agosto 2022 ore 21,30 - Romain Leleu Sextet - Esplanade des Sablettes

Venerdì 5 agosto 2022 ore 18 - Kim Bernard - Palais de l’Europe

Venerdì 5 agosto 2022 ore 21,30 - Pierre-Laurent Aimard - Parvis de la Basilique Saint-Michel

Sabato 6 agosto 2022 ore 21,30 - Daniel Lozakovich • Alexandre Kantorow - Parvis de la Basilique Saint-Michel

Domenica 7 agosto 2022 ore 18 - Victoria & Rena Shereshevskaya - Palais de l’Europe

Domenica 7 agosto 2022 ore 21,30 - Spark The Classical Band - Esplanade des Sablettes

Lunedì 8 agosto 2022 ore 18 - Nuit du piano - Palais de l’Europe

Martedì 9 agosto 2022 Ore 21,30 - Patricia Kopatchinskaja • Fazil Say - Parvis de la Basilique Saint-Michel

Mercoledì 10 agosto 2022 ore 18 - Vassilena Serafimova • Thomas Enhco - Palais de l’Europe



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 4 agosto 2022 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 4 agosto 2022 ore 14,30

Lunedì 8 agosto 2022 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 5 agosto 2022 ore 10

Lunedì 8 agosto 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Sabato 6 agosto 2022 ore 14,30

Martedì 9 agosto 2022 ore 14,30

Parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Sabato 6 agosto 2022 ore 14,30

Lunedì 8 agosto 2022 ore 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III

quai Napoléon III



Visite guidée : la Chapelle des Pénitents Noirs

Mercoledì 10 agosto 2022 ore 14,30

Rue du général Galliéni



Visite guidée : autour du marché de Menton

Mercoledì 10 agosto 2022 ore 10

Esplanade quai de Monléon, devant le Musée Cocteau



Marché Estival Nocturne

Fino al 28 agosto 2022 dalle 19 a mezzanotte

Mail du Bastion



Beach Volley

Tutti i martedì fino al 23 agosto 2022

Plage du Borrigo

Menton



Zumba fitness party by Ludizumba

Tutti i martedì fino al 23 agosto 2022

Entrée gratuite

Esplanade des Sablettes



Exposition : support en conversation

Fino al 17 settembre 2022

Dal marntedì al sabato dalle 10 alle 12 et dalle14 alle 18

Galerie d'art contemporain (Palais de l'Europe)



Exposition "Un samedi à la campagne sous la topia"

Fino al 24 settembre 2022

Samedis La Casa d'ou Païgran

8 rue Mattoni 06500 Menton



Exposition le château des enchantements

Fino al 14 novembre

Aperto tutti i gorni dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, ad eccezione del martedì

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



MONACO

Concerto

Da giovedì 4 a venerdì 5 agosto 2022 alle 21

Concerto di Pat Kalla e Le Super Mojo, organizzato da La Note Bleue

La Note Bleue

Plage du Larvotto avenue Princesse Grace



Concerto al Palazzo dei Principi

Giovedì 4 agosto 2022 alle 21.30.

Concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Jaap van Zweden con Beatrice Rana, pianoforte. In programma: Piotr Ilitch Tchaïkovsky e Ludwig van Beethoven

Palazzo dei Principi - Cortile d'Onore

Palais Princier Place du Palais



Concert - "Gianna Nannini"

Domenica 7 agosto 2022 alle 20

Monte-Carlo Summer Festival 2022: Gianna Nannini

Salle des Etoiles

26, avenue Princesse Grace



Concerto al Palazzo dei Principi

Domenica 7 agosto 2022 alle 21.30.

Concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Jérémie Rhorer con Martin Helmchen, pianoforte. In programma: Robert Schumann e Johannes Brahms

Palazzo dei Principi - Cortile d'Onore

Palais Princier Place du Palais



Atletica leggera - Meeting International d'Athlétisme Herculis EBS

Mercoledì 10 agosto 2022

Meeting Internazionale di Atletica Leggera Herculis EBS, Wanda Diamond League 2022, organizzato dalla Federazione Monegasca di Atletica Leggera

Stadio Louis II

7, avenue des Castelans



Concerto - "K3"

Mercoledì 10 agosto 2022, dalle 19.30 alle 22

Concerti allo Square Gastaud : "K3"

Le Square Théodore Gastaud



Mostra Christian Louboutin - L’Exhibition[niste]

Fino domenica 28 agosto 2022, dalle 10 alle 20, notturne il martedì e il giovedì fino alle 22

Christian Louboutin, L’Exhibition[niste], ripensato dal suo curatore Olivier Gabet, direttore del museo di arti decorative, regalerà al pubblico una prospettiva inedita, dopo una prima mostra al Palais de la Porte Dorée a Parigi nel 2020.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Mostra - "Il Gatto deambula"

Fino a domenica 2 ottobre 2022

Mostra - "Il Gatto deambula" di Philippe Geluck, a cura della Direzione degli Affari Culturali

Esplanade du Larvotto

Esplanade Larvotto



Mostra - Christian Bérard, Excentrique Bébé

Fina domenica 16 ottobre 2022, Nouveau Musée National de Monaco

Mostra - Christian Bérard, Excentrique Bébé

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - Newton, Riviera

Fino a mercoledì 23 novembre 2022,

Mostra - Newton, Riviera

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition "Cinémato !"

Fino al 30 dicembre 2022, du lundi au vendredi de 10h à 17h30 (17h le vendredi),

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



MOUGINS

Manouches SwingSons

Martedì 09 agosto 2022 ore 21

Jazz manouche



NIZZA

“ NICE CLASSIC LIVE – LA NATURE ”, CONCERTO

FINO AL 09 AGOSTO 2022

Mercoledì 03 agosto 2022: Orchestre de Cannes

21:00: Omaggio a Brigitte Engerer

Olivier Charlier, violino

Jonas Vitaud, pianoforte

Concerto per violino n. 1 di Bruch

Concerto per pianoforte e orchestra K488 di Mozart



LES PLAGES DU RIRE 2022, FESTIVAL

Fino al venerdì 5 agosto 2022

Orari di rappresentazione alle 21.

3 agosto - Fabrice Eboue "Addio ieri".

"Le reti sociali, la militanza esacerbata, Cancel Culture, la crisi di Covid avranno solo accelerato l'emergere del nuovo mondo... Fabrice Eboué si sente già superato... Dopo il successo di "Plus Rien à Perdre" e questo lungo periodo di pandemia, Fabrice Eboué torna in scena con il suo quarto e nuovo spettacolo! La penna tagliente di Fabrice Eboué e la sua arte di ridere di tutto ci garantiscono un momento di umorismo memorabile!

4 agosto - Booder - Booder Is Back.

Grazie al suo umorismo pungente e all'autoironia, ti dà le sue sensazioni sulla vita in questa "società di uomini belli".

5 agosto - Anthony Kavanagh.

Una cosa è certa, quando lascerete lo spettacolo di Anthony Kavanagh sarete pompati. Il comico del Quebec, con la sua energia contagiosa e le sue risate, condividerà con voi tutto ciò che lo rende felice.

Théâtre de Verdure de Nice

Espace Jacques Cotta

Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais



Venerdì 05 agosto 2022

19:00: Musica da camera

François Chaplin, pianoforte

Claude Lefebvre, flauto

Delphine Haidan, mezzosoprano



21:00: Quartetto per la fine del tempo

Jean-Marc Phillips-Varjabédian, violino

Patrick Messina, clarinetto

Frédéric Audibert, violoncello

Delphine Haidan, mezzosoprano

Marie-Josèphe Jude, pianoforte

Il pastore sulla roccia di Schubert

Sonata per violino e pianoforte di Franck

Trio per violoncello, clarinetto e pianoforte di Brahms



Martedì 09 agosto 2022

19:00: Recital di pianoforte

ingresso libero

Concerto Springboard: Giovani Talenti - pianoforte



21h : François-Frédéric Guy, pianoforte

3a sonata di Chopin

La benedizione di Dio nella solitudine di Liszt

Sonata op. 111 di Beethoven

le Cloître du Monaste`re Renaissance de Cimiez



LUCIA MARCUCCI : LES SECRETS DU LANGAGE, ESPOSIZIONE

Fino al 28 agosto 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Chiuso il lunedì.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



LA CINÉMATHÈQUE HORS LES MURS, PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA

FINO AL 30 AGOSTO 2022

Orari di rappresentazione il martedì alle 21:30.

Programma :

Musical

Martedì 9 agosto - Rocketman di Dexter Fletcher (VOSTF)

Martedì 23 agosto - Billy Elliot di Stephen Daldry (VOSTF)

Marilyn Monroe, 60 anni!

Martedì 2 agosto - Il fiume del non ritorno di Otto Preminger (VOSTF)

Martedì 16 agosto - Sette anni di riflessione di Billy Wilder (VOSTF)

Martedì 30 agosto - Il miliardario di George Cukor (VOSTF)

Quai de la Douane - Port de Nice



Nizza Classic Live Festival. Il roseto del monastero, la serenità del chiostro e la dolcezza delle notti estive della Costa Azzurra.

Venerdì 05 agosto 2022

19:00: Musica da camera

François Chaplin, pianoforte

Claude Lefebvre, flauto

Delphine Haidan, mezzosoprano



21:00: Quartetto per la fine del tempo

Jean-Marc Phillips-Varjabédian, violino

Patrick Messina, clarinetto

Frédéric Audibert, violoncello

Delphine Haidan, mezzosoprano

Marie-Josèphe Jude, pianoforte

Il pastore sulla roccia di Schubert

Sonata per violino e pianoforte di Franck

Trio per violoncello, clarinetto e pianoforte di Brahms



BEN MAZUÉ – PARADIS TOUR

CONCERTO

Sabato 6 agosto 2022

Orari di rappresentazione il sabato alle 21.

Théâtre de Verdure de Nice

Espace Jacques Cotta

Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais



Martedì 09 agosto 2022

19:00: Recital di pianoforte

ingresso libero

Concerto Springboard: Giovani Talenti - pianoforte



21h : François-Frédéric Guy, pianoforte

3a sonata di Chopin

La benedizione di Dio nella solitudine di Liszt

Sonata op. 111 di Beethoven

le Cloître du Monaste`re Renaissance de Cimiez



SOIRÉE POP ROCK – AU DOMAINE DE LA SOURCE

CONCERTO

Sabato 6 agosto 2022

Orari di apertura ogni giorno dalle 18:30 alle 23.

Pop Rock

Domaine de la Source

303 chemin de Saquier -

Saint-Roman-de-Bellet



ROCKETMAN

PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA

Martedì 9 agosto 2022

Orari di rappresentazione alle 21:30.

Port de Nice - Quai de la douane



POWER FLOWER, ESPOSIZIONE

FINO AL 3 SETTEMBRE 2022

Chiuso lunedì, martedì e domenica.

Dalle 14:00 alle 19:00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Le 109

50 bd Jean-Baptiste Vérany



LA GESTE DE BOUDDHA, ESPOSIZIONE

Fino al 4 settembre 2022, ogni giorno.

Orari di apertura:

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 17 fino al 30 giugno.

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 18 dal 1° luglio al 31 agosto.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



CATHERINE LARRÉ ANTHÈSES, ESPOSIZIONE

FINO AL 11 SETTEMBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Il museo: dalle 10.00 alle 18.00

La galleria: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



HOCKNEY – MATISSE, ESPOSIZIONE

FINO AL 18 SETTEMBRE 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



LES FLEURS DU MÂLE, EPOSIZIONE

Fino al 19 settembre 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18:00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



HEUREUSE PRÉHISTOIRE, ESPOSIZIONE

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00 dal 2 maggio al 31 ottobre.

Musée de Préhistoire Terra Amata

25 boulevard Carnot



NICK KNIGHT ROSES FROM MY GARDEN, ESPOSIZIONE

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Il museo: dalle 10.00 alle 18.00

La galleria: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Revers / Accrochage des Collections

Fino al 30 settembre 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



« VITA NUOVA NOUVEAUX ENJEUX DE L’ART EN ITALIE 1960-1975 », ESPOSIZIONE

Fino al 2 ottobre 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



NICE, REINE DES FLEURS, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 OTTOBRE 2022

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



FLOS VITAE. HISTOIRE NATURELLE DES FLEURS, MOSTRA

Fino al 9 OTTOBRE 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00

Musée d'Archéologie de Nice-Cimiez

160 avenue des Arènes de Cimiez



“ARBORETUM” & “ESPACES POSSIBLES” FORUM D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE

FINO AL 15 OTTOBRE 2022

Forum d'Urbanisme et d'Architecture

89, route de Turin



FLEURS D’ARTIFICE, ESPOSIZIONE

FINO AL 30 OTTOBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Dalle 10.00 alle 18.00 dal 02/05 al 31/10.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



EXPOSITION VÉNUS VÉNUS,ESPOSIZIONE

Fino al 1° novembre 2022

AC Hotel by Marriott Nice

59 Promenade des Anglais



LIVRES EN ÉDITIONS LIMITÉES, ESPOSIZIONE

Fino al 7 novembre 2022

Mostra aperta tutti i giorni tranne il martedì.

Dal 2 maggio al 31 ottobre: dalle 10 alle 18

Dal 1 novembre al 30 aprile: dalle 10 alle 17.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



DONT ACTE, ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso: martedì tutto il giorno.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



VILLE SONGE. INTERVENTION IN SITU DE FLORA MOSCOVICI - ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dal 2 maggio al 31 ottobre: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 18

Dal 1° novembre al 30 aprile: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 11 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



BOXE – L’APPEL DU RING - ESPOSIZIONE

Fino al 3 GENNAIO 2023

Tutti i giorni dalle 10 alle 18, da aprile a settembre.

Da martedì a domenica, dalle 11 alle 17, da ottobre a marzo.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



ARTEMISIA, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostra nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



FLEURAISONS BAROQUES, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



PÉGOMAS

Corou de Berra

Venerdì 05 agosto 2022 ore 21

Chant traditionnel



PÉONE

TRIBUTE QUEEN

Venerdì 05 agosto 2022 ore 18

Variétés internationales



Bolero and More

Mercoledì 10 agosto 2022 ore 18

Musique du Monde



REVEST-LES-ROCHES

PARADOXE

Domenica 07 agosto 2022 ore 21

Rock



ROQUESTÉRON

TRES Y COMPADRES

Martedì 09 agosto 2022 ore 21

Musique du Monde



ROUBION

Corou de Berra

Sabato 06 agosto 2022 ore 21

Chant traditionnel



SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE

Corou de Berra

Giovedì 04 agosto 2022 ore 21

Chant traditionnel



SAINTE-AGNÈS

Jussanam AVEC Josephine Baker

Sabato 06 agosto 2022 ore 21

Chansons françaises



SAINT-BLAISE

Miss DEY and the Residents

Sabato 06 agosto 2022 ore 21

Rock’and roll



SAINT JEAN CAP FERRAT

GRANDE NUIT VÉNITIENNE

Sabato 6 agosto 2022 alle 21:30.

Lanceurs de drapeaux - Troupes de rue - Masques vénitiens - Fanfares - Ballet

de barques illuminées - Feu d’artifice

Dans le village



OPENING DU FESTIVAL SAINT JAZZ CAP FERRAT

Mercoledì 10 agosto 2022 dalle 18 alle 20.

Ambiance musicale avec le groupe Sugar Daddies

Place Clemenceau

06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat



EXPOSITION « T’ES CAP » DE ALAIN DONNAT ET STÉPHANIE NATERA

Fino al 10 agosto 2022, dalle 11 alle 22

Peinture & Sculpture

Thème : La défense des cétacés en méditerranée et la défense écologique du milieu marin.

Avec le soutien affirmé de l’organisation ACCOBAMS et de l'association S.O.S. GRAND BLEU.

Tombola organisée par l’association Cap des Arts.

Espace Namouna

Promenade des Arts

6 avenue Denis Séméria



LES NOCTURNES DE LA VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD, CONCERTO

Fino al 30 agosto 202, ogni giorno dalle 20 alle 0.

Villa Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



EXPOSITION EN PLEIN AIR « CAP JENK »

Fino al 30 settembre 2022, ogni giorno.

Dans le village



SAINT-JEANNET

Born to Groove / Thomas Leleu

Domenica 07 agosto 2022 ore 21



SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE

THE SQUARE

Martedì 09 agosto 2022 ore 21

Rock



SAINT LAURENT DU VAR

CROC TA LUDO LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE

FINO AL 05 AGOSTO 2022

Dans les jardins de la Ville



TEDDY TED FESTIVAL, CONCERTO

Venerdì 5 agosto 2022 dalle 18 alle 23.

Parvis de l'Hôtel de Ville

222 Esplanade du Levant



CONCERT POP GOSPEL

Sabato 6 agosto 2022 dalle 20 alle 23:30.

Parvis de l'Hôtel de Ville

222 Esplanade du Levant



CINÉMA EN PLEIN AIR À CAP 3000

FINO AL 16 AGOSTO 2022

tutti i martedì dalle 21 alle 23,30.

Promenade Cousteau



SAINT-LÉGER

acoustic songs

Venerdì 05 agosto 2022 ore 20

Chansons françaises



SAINT-MARTIN-DU-VAR

THEATRE DU VERSEAU DE CANNES - La Femme du Boulanger

Giovedì 04 agosto 2022 ore 21

Théâtre



SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

Emily Johnson rencontre Sade

Venerdì 05 agosto 2022 ore 21

Soul



FÊTE DU PAIN

FESTA TRADIZIONALE

Domenica 7 agosto 2022 dalle 10 alle 18.

È il grande ritorno della festa del pane!

Place de la frairie



SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE

Lou Baldaqui

Mercoledì 10 agosto 2022 ore 21

Spectacle Niçois



SAINT-VALLIER-DE-THIEY

LA TROUPE DU RHUM - SPECTACLE COUPLE EN DANGER, Comédie D'ERIC ASSOUS

Mercoledì 10 agosto 2022 ore 21

Théâtre



SAORGE

ENSEMBLE BAROQUE DE NICE

Venerdì 05 agosto 2022 ore 21

Musique classique



SAUZE

MANU CACERES

Venerdì 05 agosto 2022 ore 21

Musique du Monde



Gipsy Luna

Domenica 07 agosto 2022 ore 21

Musique du Monde



Untel production la comédie LE BAL DES COUILLONS

Mercoledì 10 agosto 2022 ore 21

Théâtre



SIGALE

Roccassera Quartet

Sabato 06 agosto 2022 ore 21

Musique du Monde



TENDE

Roccassera Quartet

Venerdì 05 agosto 2022 ore 21

Musique du Monde



TOURNEFORT

THEATRE DU VERSEAU DE CANNES - La Femme du Boulanger

Sabato 06 agosto 2022 ore 21

Théâtre



TOURRETTE LEVENS

FESTIVAL DANAUS

Da venerdì 5 a domenica 7 agosto 2022 alle 21.

Con una prima edizione all'insegna della musica, dell'arte e dell'ambiente, Danaus Festival prenderà possesso del villaggio di Tourette-Levens, dal 5 al 7 agosto 2022.

Venerdì 5 agosto ore 21: THIERRY ELIEZ & STRING INVITANO CEILIN POGGI,

"Esplorare la musica di Emerson è in un certo senso un omaggio alla curiosità che ha fatto la mia intera carriera" - Thierry Eliez.

Il pianista, compositore e arrangiatore francese Thierry Eliez, o "The Jazz Impressionist", accompagnato da Ceilin Poggi & Quatuor Manticore, renderà omaggio a Keith Emerson il 5 agosto alle 21 sul palco dello Chateau de Tourrette-Levens.

Pianista, organista, tastierista, cantante, compositore, autore e arrangiatore, Thierry Eliez è un musicista eterogeneo che fa appello a tutti gli stili musicali, dalla musica brasiliana al jazz, alla canzone, al blues o al rock progressivo.

Sabato 6 agosto ore 21: HUMANOPHONES, CORPUS,

Humanophones presenta Corpus, un "Groov'animé" che mescola body percussion e voce in tutte le sue forme.

Cinque vocalisti e body percussionist creano musica interamente prodotta dal corpo.

Un'innovativa alchimia di jazz, pop, soul, l'energia è funk e tribale.

Con il loro ardore, la loro sensibilità e la loro complicità, questi cinque ominidi vi accompagnano in un'esultante odissea sonora e visiva per un ritorno all'essenza liberatoria.

Domenica 7 agosto ore 21: TAPIR QUARTET,

Tapir è un quartetto di jazz contemporaneo che offre un universo singolare e impegnato.

Nutrito di musica tradizionale, rock progressivo e innamorato dell'improvvisazione, vaga liberamente lungo le sponde del Mediterraneo senza preoccuparsi troppo di confini e codici.

Château

277 montée du château



CINEMA ITINERANTE ALL’APERTO “DUCOBU PRÉSIDENT

Mercoledì 10 agosto 2022 alle 21.

Cinema itinerante all'aperto - "Ducobu président" Mercoledì 10 agosto alle 21.00 - Parvis salle des fêtes... Adulti 5€ / Bambini 3

Tourrette-Levens



EXPOSITION “LE CHEVAL ROI DU CIRQUE”

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Mairie de Tourrette-Levens

70 place du Docteur Paul Simon



VALLAURIS

Magic Moments

Giovedì 04 agosto 2022 ore 21

Magie



The Beatlovs

Venerdì 05 agosto 2022 ore 21

Pop



VENANSON

le manteau

Sabato 06 agosto 2022 ore 21

Théâtre



VENCE

UN ÉTÉ POUR LA JEUNESSE

FINO AL 23/08/2022

Bureau d'Information Touristique de Vence

Place du Grand Jardin - Villa Alexandrine



AUX SAVEURS DU MONDE

Fino al 2 ottobre 2022

Un dimanche par mois, rendez-vous est donné Place Clémenceau pour un moment d'échanges convivial, ludique et de découvertes.

Dates du marché : les Dimanches 05/06, 10/07, 21/08, 18/09, 02/10.

Place Clémenceau



VILLEFRANCHE-SUR-MER

ESPOSIZIONE DI JEAN-BAPTISTE BERNADET

Fino al 4 dicembre 2022

La esposizione "Plein Jour" invita a fare una passeggiata poetica nella Cittadella.

Chapelle Saint Elme

Citadelle Saint Elme

Place Emmanuel Philibert