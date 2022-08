Studentessa in medicina, Flavy Barla di Nizza è la nuova Miss Côte d’Azur

Vive a Nizza, dov’è nata, Flavy Barla eletta Miss Côte d’Azur 2022: è stata incoronata a Fréjus e succede a Valeria Pavelin, la miss dello scorso anno.

Per Flavy Barla, studentessa di medicina al terzo anno presso l’Università di Nizza, si apre ora un periodo molto intenso.

Volerà nei prossimi giorni a Papillon Island in Guadalupa per le prove della finale di Miss Francia prevista per il 17 dicembre 2022 allo Zénith di Châteauroux nel Centre Val-de-Loire.

Un impegno che Flavy Barla affronterà con impegno, ma anche modestia: “Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto. Farò di tutto per non deluderli durante l'elezione di Miss Francia” le sue prime parole dopo l’elezione riprese da Nice Matin.