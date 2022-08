Evo R4 XT walkaround, un affascinante 13 metri sarà al Cannes Yachting Festival

Ancora un’anteprima europea per il cantiere italiano che torna al Salone di Cannes con Evo R4XT WA, l’ultimo arrivato nella gamma R firmata Evo Yachts, brand di Blu Emme Yachts. Il nuovo walkaround rappresenta un ulteriore sviluppo del best seller Evo R4 e nasce dalla volontà del cantiere, coadiuvato da designer e fornitori, di continuare a sviluppare il prodotto per offrire nuove possibilità ai suoi armatori.

Evo R4XT walkaround, di cui è stata recentemente varata già la seconda unità, è infatti caratterizzato da una nuova beach area, unica al mondo grazie alla piattaforma multifunzione di poppa totalmente custom, sviluppata da Besenzoni in esclusiva per il cantiere su proposta e progetto del designer Valerio Rivellini. Questo tender lift trasformer – mai visto in precedenza su una barca di 40 piedi – regala un metro aggiuntivo in lunghezza all’imbarcazione e consente alla plancetta di poppa d’immergersi completamente in acqua per tutta la lunghezza, facilitando così l’ingresso in mare o la discesa sui pontili, anche alti, in totale sicurezza e comodità.

Ad accompagnare il nuovo modello ci saranno anche, ormeggiati in banchina tra Quai Saint Pierre e la Super Yachts Extension l’ammiraglia Evo V8 e un Evo R4 nella versione walkaround.

Ad accogliere i visitatori e potenziali armatori, a Cannes sarà presente per la prima volta nella veste ufficiali di Direttore di Produzione di Evo Yachts Gabriele del Chiaro. Con diverse esperienze maturate nei più importanti cantieri italiani in qualità di responsabile della linea di produzione di yacht sopra i 40 metri, del Chiaro ha messo il suo know-how al servizio del cantiere rivoluzionando la gestione della produzione, così da offrire agli armatori Evo Yachts un servizio ancora più professionale e completo.

Evo Yachts sarà al Cannes Yachting Festival dal 6 all’11 settembre – Stand QSP130 e SYE214