Nascono chioschi 3D per turisti nel Principato di Monaco, informazioni per tutti

Nell'ambito del programma Extended Monaco, due chioschi 3D interattivi, sono stati installati a beneficio dei turisti e visitatori alla scoperta del Principato all'interno dell'Ufficio Turistico e nell'atrio principale della stazione, vicino al punto informazioni giro turistico.

I terminali offrono infatti una replica virtuale, arricchita di informazioni, del territorio in 3D. " Mirano ad immergere il turista in una rappresentazione virtuale della città e a promuoverla con una migliore comprensione della sua topografia. L'interesse è aiutarli a scegliere le loro attività consentendo loro di identificare e visualizzare meglio il percorso pedonale per andare dal punto A ad un punto B” precisa Georges Gambarini, Responsabile del programma Smart City all'interno della Dipartimento di servizi digitali.

Dotati di touch screen, i grandi terminali offrono:

- Punti di interesse (POI) e altre informazioni utili

- Monumenti e Luoghi Iconici, Sedi e Congressi, Spiagge, Spot fotografici, Negozi e mercati, Musei o anche Parchi e Giardini

- Itinerari proposti: “Un giorno a Monaco”, “Circuito di Formula 1”, “Natura in città”, “Monumenti e punti panoramici significativi” I percorsi scelti possono essere scaricati sui telefoni cellulari scansionando un QR codificato.

“Il digitale è oggi un complemento necessario, anzi un vero valore aggiunto. Il contributo di digital twin, per la sua qualità, è innegabile e migliora ulteriormente l'esperienza del visitatore”, sottolinea Guy Antognelli, Direttore Turismo e Convenzioni.

I terminali saranno oggetto, al termine del periodo estivo, di una valutazione che servirà a definire le evoluzioni in termini di contenuto e considerare implementazioni aggiuntive