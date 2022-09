Il Coya Monte-Carlo celebra 10 anni con una mostra di Lukas Avalon

n occasione del 10° anniversario di COYA, il marchio mondiale rende omaggio alla propria vocazione artistica celebrando il Pisco Jar Project. Questo progetto vede la collaborazione di diversi artisti da tutto il mondo finalizzata alla decorazione dei suoi iconici bicchieri di Pisco in vetro. Per “vestire” i suoi eleganti interni, il COYA Monte-Carlo si è rivolto all’artista monegasco Lukas Avalon, noto per il suo stile street art ispirato ad Andy Warhol.

Ammirate la sua arte sui bicchieri di Pisco in vetro, oltre a una selezione di alcune sue opere originali da martedì 6 Settembre fino al termine della stagione estiva. Una mostra unica, nel cuore di un luogo pittoresco adibito al divertimento e affacciato sul Mediterraneo.