Ligue 1, Nizza e Monaco alla ricerca di punti prima della sosta

Anche la seconda giornata della fase a gironi di Champions è archiviata: il Paris Saint Germain guida il girone H, mentre il Marsiglia è ultimo, senza punti, nel girone D.

Questi i risultati :

Girone H

Maccabi – Paris Saint Germain: 1 - 3

Juventus – Benfica: 1 - 2

La classifica generale dopo due giornate è la seguente: Paris Saint Germain e Benfica 6, Juventus e Maccabi 0



Girone D

Marsiglia – Eintracht: 0 - 1

Sporting – Tottenham: 2 - 0

La classifica generale dopo due giornate è la seguente: Sporting 6, Tottenham 3, Eintracht 3 e Marsiglia 0

Si giocano stasera gli incontri di Europa League

Girone B: Rennes – Fenerbahce

Girone G: Quarabag – Nantes

Girone H: Monaco – Ferencvaros



Conference League

Girone D: Partizan – Nizza



Dopo sette giornate la classifica ha in testa una coppia formata da Paris Saint Germain e Marsiglia appaiate a 19 punti, a marcare le diverse potenzialità la differenza reti che vede i campioni di Francia a + 21, con un + 10 rispetto al Marsiglia.

Al terzo posto il sempre più sorprendente Lens seguito dal Lorient. Più attardate le squadre partite con i favori del pronostico: Lione, Rennes, Lille, Monaco e Nizza.

I rossoneri della Costa Azzurra occupano addirittura il 12° posto in classifica a – 11 dalla coppia di testa, non ride nemmeno il Monaco settimo con 8 punti di distacco dal vertice.

In coda (quest’anno retrocederanno direttamente quattro formazioni) l’Ajaccio è ultimo con un solo punto, distaccato di quattro lunghezze da Strasburgo, Brest e Angers.



L’ottava giornata di campionato prenderà l’avvio domani, venerdì 16 settembre 2022 , con Auxerre – Lorient: gli ospiti cercheranno di consolidare ancor di più l’ottimo ed anche sorprendente quarto posto che occupano in classifica.

Sabato 17 settembre due incontri particolarmente interessanti: Montpellier – Strasburgo e Lille – Tolosa.