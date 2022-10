Calcio: Tommaso Pobega erede di Kessie?

Il calciatore Tommaso Pobega tranquillizza il suo Milan e garantisce il massimo di sé in campo. Ma in caso della mancanza di Franck Yannick Kessié potrebbe diventare il suo erede? Nel sito di 18bet, dedicato agli appassionati dello sport, oltre alle vantaggiose promozioni e tanti ricchi premi, possono avere i migliori pronostici, strategie e aggiornamenti dei bookmakers compreso i bonus.

La situazione attuale con Franck Yannick Kessiè

Il Milan dovrà cercarsi un nuovo equilibrio per la situazione imprevista del centrocampo. Per la scadenza del contratto del terzo titolare di Franck Yannick Kessiè non c'è molto da aspettare, quindi qualcun altro dovrà prendere sicuramente il suo posto nel centrocampo. Il calciatore ivoriano sta affrontando un anno piuttosto difficoltoso soprattutto con gli infortuni, senza parlare delle assenze alla Coppa d’Africa ed ora anche il mancato rinnovo del suo contratto. Forse il Milan per sostituire il terzo titolare ivoriano, ha già pensato a Tommaso Pobega poiché il vantaggio è che il ragazzo è stato cresciuto professionalmente proprio dal Milan. Per Stefano Pioli quindi, il giovane non è da escludere e da sottovalutare perché potrebbe diventare quella soluzione al problema mancante del Milan. Per sapere tutte le gare di League 1 con i giorni e gli orari del campionato si può cliccare su questo link.

Tommaso Pobega

Il giovane Tommaso Pobega nel tempo il Milan lo ha mandato in prestito con alcune squadre, quella del Terni, del Pordenone, La Spezia ed il Torino, in modo che il 23enne si potesse formare professionalmente. Oggi infatti Tommaso Pobega riesce benissimo a giocare con alto livello nella Serie A, quindi Stefano Pioli un pensierino ce lo fa. Di certo ancora non è pronto per essere un titolare anche se tuttavia il ragazzo, quest'anno, è riuscito a totalizzare un buon minutaggio che addirittura supera quello dell'ivoriano Franck Kessié. Inoltre in campo da gioco, Tommaso Pobega riesce ad adattarsi e muoversi molto velocemente soprattutto realizzando le richieste del tecnico. Nella squadra del Torino attualmente gioca mediano e a volte però anche piazzato sulla trequarti, cosa che per l'allenatore Ivan Juric è importante poichè ricopre due ruoli che servono per necessità alla squadra. Ma chissà se Tommaso Pobega potrebbe in futuro fare lo stesso lavoro di Franck Yannick Kessiè in centrocampo per poi fare quel vertice basso della manovra? Questo però è un tasto che ancora non andiamo a toccare perchè non c'è una conferma a tutto ciò, ma sicuramente nei prossimi giorni ci aspettiamo altre novità in arrivo.

I numeri di Tommaso Pobega e Franck Yannick Kessié

Come dicevamo, quest'anno per Tommaso Pobega c'è stata una bella svolta, viene chiamato ad un pressing con 20,4 azioni ogni 90 minuti contro quello di Franck Yannick Kessiè che sono 16,4. Entrambi i due calciatori, si trovano al 34% di successo per Tommaso Pobega ed il 33,1% per Franck Yannick Kessié, dove anche la stessa cosa vale per palle intercettate a partita, che per il 23enne Tommaso Pobega è di 1,55 mentre per il calciatore ivoriano Franck Yannick Kessiè 1,56.