Nizza: forte sostegno alle donne iraniane in lotta per la libertà (Foto)

Sulla Promenade des Anglais, in mezzo agli atleti che si preparano alla Marathon des Alpes-Maritimes che si corre domani ed ai turisti che passeggiano in un clima quasi estivo, c’è chi lotta contro l’oscurantismo religioso ed a favore delle libertà personali e sociali.

Tanta gente, oggi, a Nizza per manifestare solidarietà alle donne iraniane.

Cartelli, striscioni, bandiere assieme con gli attivisti di Amnesty International, oltre a nizzardi e turisti.

Mentre tante persone non mollano in Iran, rischiando grosso, a Nizza non cessa la solidarietà e la partecipazione.

La fotocronaca è del nostro Ghjuvan Pasquale.