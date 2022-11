Torna “C’est pas Classique” 2022 con un programma d'eccezione

Il 9, 10 e 11 dicembre 2022, sarà di scena, a Nizza, la diciassettesima edizione del festival "C'est pas Classique".

Per tre giorni si esibiranno artisti di fama internazionale: più di 40 concerti e attività gratuite consentiranno di “gustare” la musica classica in tutte le sue forme.

La sera dell'11 dicembre, ultimo spettacolo del festival, “C'est pas Classique” saluterà l'Acropolis, presto demolita per lasciare spazio alla natura e al verde del prolungamento della Promenade du Paillon .

Dal suo lancio nel 2005, il festival si è rivelato un appuntamento imperdibile, atteso ogni anno da migliaia di appassionati.

Il suo obiettivo è quello di promuovere il repertorio classico e far conoscere la sua varietà e la sua modernità.