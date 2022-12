Capodanno: quando l’alloggio a fianco si trasforma in un “bordello”

Trascorrere in casa la notte di San Silvestro in mezzo al delirio, alla musica assordante, a comportamenti disdicevoli e magari anche potenzialmente pericolosi: questo il rischio che corrono in molti.

Da alcuni anni è invalsa l’abitudine, per chi intende organizzare feste rumorose o “agitate”, di affittare per una notte un alloggio: lontano (forse nemmeno troppo) dalla propria abitazione per dare sfogo liberamente al desiderio di salutare l’arrivo del nuovo anno, magari anche in folta e allegra compagnia.

Si calcola che lo scorso anno, in Costa Azzurra, siano state 1.400 le richieste bloccate da una sola catena di affitti via internet e che in tutta la Francia il numero abbia sfiorato 100 mila.

Per quest’anno Airbnb (la maggior catena del settore) ha assicurato criteri stringenti per le locazioni: respinte quelle per una sola notte se non provengono da persone referenziate e diniego alle richieste da parte di persone che risultano risiedere nella stessa città, magari a poche centinaia di metri di distanza.

Delle altre catene non si hanno notizie.

Il fenomeno sta dilagando e Capodanno si avvicina: un’ulteriore ragione per appoggiare la linea abbracciata dalla città di Nizza che cerca di limitare gli affitti stagionali.

Quella di affittare un alloggio per trasformarlo nella sede di un “mini rave party” non pare una buona idea e pare in linea con quanto si registra in altre stagioni quando alcuni alloggi si trasformano in un “bordello”, ma nel senso letterale del termine!

In caso di problemi, al momento, non restano che due soluzioni: i tappi per le orecchie o chiamare la polizia, sempre confidando che abbia il tempo per venire.