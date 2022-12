Your Monaco, una nuova app per vivere il Principato di Monaco

Il ministro di Stato Pierre Dartout ha lanciato ufficialmente l'applicazione mobile Your Monaco, realizzato nell'ambito del programma Extended Monaco,

Destinata principalmente a residenti, pendolari e frontalieri, questa nuova soluzione disponibile gratuitamente su smartphone centralizza informazioni pratiche relative alla vita di il Principato in tempo reale (trasporto pubblico, traffico, servizi locali, dati ambientale, segnalazione di incidenti) e propone di scoprire i suoi luoghi di interesse, i suoi eventi e attività.

L'applicazione, che sostituisce il sito di informazione urbana Yourmonaco.mc, è frutto di a collaborazione tra tutti i dipartimenti ministeriali, la Delegazione interministeriale responsabile della Transizione Digitale, diversi delegati al servizio pubblico e tanti soci privati. Approfittando di una soluzione su misura sviluppata in collaborazione con Orange Servizi alle imprese, il governo del principe intende utilizzare questo strumento per aumentare l'attrattiva di territorio e rafforzare l'interattività con la popolazione.

“Con questa soluzione lo Stato offre un nuovo servizio a residenti e lavoratori. Il digitale gioca il suo ruolo di facilitatore dell'accesso alle informazioni e alle risorse della città. È un nuova generazione di servizio pubblico che soddisfi i bisogni attuali della popolazione. ” sottolinea S.E.M. Pierre Dartout. Più di un semplice catalogo di servizi urbani, Your Monaco, disponibile in francese e in inglese e italiano, risponde alle specifiche aspettative dell'utente, che può personalizzare la propria dashboard: può così assemblare in un batter d'occhio diversi contenuti che lo interessano e consultare rapidamente le sue sezioni preferite. Può anche configurare le notifiche e gli avvisi "push" tramite secondo le esigenze. Questo servizio digitale è una nuova pietra miliare nello sviluppo della città intelligente Monegasco: appunto, l'accelerazione dell'urbanizzazione in un mondo in profonda trasformazione combinato con le preoccupazioni ambientali richiede un ripensamento dell'esperienza urbana il territorio.





Nella sua versione iniziale, l'applicazione Your Monaco offre i seguenti servizi:

• Indicatori in tempo reale: traffico, mobilità, ambiente;

• Informazioni sugli esercizi aperti al pubblico: menù delle mense scolastiche e prima infanzia, orari di apertura, orari per cinema, ecc ;

• Un chatbot, un agente software che dialoga con un utente per guidarlo nello smistamento rifiuti ; (parlare del partner qui?)

• Schede tematiche: ambiente e urbanistica, Monaco nella vita quotidiana, ecc. ; • Una rassegna stampa digitale sulle notizie locali e istituzionali;

• Un'agenda unificata di tutti gli eventi nel Principato;

• Tutti i cosiddetti luoghi utili con relative informazioni pratiche;

• Caratteristiche del coinvolgimento dei cittadini: osservazioni (ambito attuale dell'applicazione Urban Report) e/o idee;

• Allerte e notifiche trasversali e mirate;

• Tutte le applicazioni sviluppate dal Principato; Come usare Your Monaco?



Scarica gratuitamente l'app Your Monaco dal tuo smartphone su App Store (https://apps.apple.com/us/app/your-monaco/id1609627984 o Google Gioca (https://play.google.com/store/apps/details?id=mc.gouv.yourmonaco