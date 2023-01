Le magliette gialle della Hope Running alla tappa 73 di "Cammino per l'Italia"

Prima uscita del nuovo anno per la Asd Hope Running Onlus che sabato 21 gennaio ha partecipato alla tappa 73 di “Cammino per l’Italia”, staffetta di cammino con bastoncini a passo di nordic walking organizzata dalla Scuola Italiana Nordic Walking, che fa il giro dell’Italia in 85 tappe.

La tappa di 13 chilometri da Rondissone a Chivasso, curata dalla New Nordic Walking Volpiano e guidata da Maria Grazia Bergamo, istruttrice della stessa SINW, ha visto una ventina di magliette gialle della Hope Running unirsi ai partecipanti a Busignetto, per intraprendere con loro il cammino fino all’arrivo, posto al parco fluviale del Bricel di Chivasso, dove l’assessore allo Sport Gianluca Vitale ha accolto la comitiva presso il punto ristoro allestito dall’associazione Amici del Po.

Soddisfatto Giovanni Mirabella, presidente della Asd Hope Running Onlus: “E’ stato un bellissimo pomeriggio, camminando e chiacchierando in ottima compagnia. La collaborazione con altre associazioni del territorio è da sempre uno dei capisaldi della nostra realtà. Insieme, si vince sempre”.

Si ricorda infine che per diventare un volontario della Hope Running e diventare così una maglietta gialla basta collegarsi al link https://www.hoperunning.com/diventa-volontario-hope/ e compilare il form versando la propria quota associativa. Essere volontario non è un dovere, è donare il proprio tempo e la propria creatività, mettendola al servizio degli altri. Correre insieme, sorridere insieme, guardarsi dentro e allo stesso momento arrivare con il sorriso ad ogni traguardo.