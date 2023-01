Portachiavi personalizzati: perché sceglierli come gadget aziendali

I portachiavi personalizzati sono gadget che non tramontano mai. Economici, facili da personalizzate e sempre ben accettati dalla persona che li riceve, di solito ben propensa a utilizzarli. Normalmente piacciono perché utili, l'importante però è che, durante la configurazione del gadget, riesci a ricreare un'estetica piacevole.

Ma perché dovresti sceglierli come regalo per i tuoi clienti, quali sono i reali vantaggi di questi oggetti? I portachiavi personalizzati sono tra gli accessori più richiesti per una serie di motivi che approfondiamo proprio nel corso di questo articolo.

Portachiavi personalizzati facili da personalizzare

I portachiavi possono essere personalizzati come meglio credi, scegliendo tra i vari elementi grafici, l'aggiunta eventuale di loghi, disegni, incisioni o forme specifiche. Puoi anche scegliere il materiale e il colore.

L'elevata possibilità di personalizzazione rappresenta soprattutto un punto essenziale in fase di scelta perché, in base a come vuoi creare il tuo portachiavi, puoi ottenere un risultato semplice ed economico o addirittura un modello di lusso.

Questo spazio di manovra così elevato è dovuto soprattutto alle tecniche di stampa che sono numerose, come per esempio la tampografia, ma anche la serigrafia e l'incisione a laser. La libertà di scelta che hai ti consente di ottenere il risultato che desideri in base anche al budget a disposizione.

Sono oggetti utili e sempre apprezzati

I portachiavi sono utilizzati praticamente da chiunque perché permettono di tenere in ordine le chiavi d'ufficio, della macchina, di casa, della casa delle vacanze, etc. La maggior parte delle persone infatti non possiede solo un mazzo di chiavi ma più di uno. Ecco perché un nuovo portachiavi risulta sempre utile, spesso anche per sostituire quelli ormai più vecchi e logori.

Va bene per tutti, uomini o donne, giovani o adulti. Puoi scegliere poi di regalarli praticamente senza distinzione dal tipo di attività che svogli. Possono fare al caso tuo se organizzi feste ed eventi, hai un ristorante, un negozio di vestiti, sei un avvocato o un commercialista.

Tanti materiali disponibili

Puoi realizzare il tuo portachiavi scegliendo tra differenti materiali. Puoi optare per quello che preferisci partendo però a una serie di considerazioni. Se desideri un effetto più moderno o classico, se preferisci materiali ecologici, un portachiavi resistente, se vuoi intagliarlo o inciderlo, oppure se preferisci un materiale che si adatta meglio alla stampa.

Quando si parla di materiali per il tuo portachiavi hai la massima possibilità di personalizzazione. Puoi optare per il sughero se preferisci qualcosa di eco-friendly, il metallo per un risultato elegante e moderno, il poliestere invece va bene se vuoi qualcosa di resistente. Altrimenti c'è il cuoio e la classica plastica.

Un oggetto utile non solo per le chiavi

Nonostante il portachiavi nasce con il preciso scopo di tenere in ordine le proprie chiavi, le persone possono utilizzarli in modi più creative. I più giovani per esempio appendono i portachiavi che gli piacciono allo zaino o il marsupio, ma può essere appeso anche all'automobile o alla borsa.

E non dimenticarti che, se regali il portachiavi a un cliente che non ne ha bisogno, ci sono buone possibilità che lo regali a un famigliare o un amico e questo non fa altro che far girare ulteriormente il nome della tua azienda.

Portachiavi di Gadget365, come ti aiutano a far crescere l’azienda

I portachiavi personalizzati aumentano la popolarità del tuo brand. Usali quando vuoi diffondere un messaggio. Per esempio il portachiavi dovrebbe riportare il tuo logo aziendale, ma anche le informazioni aziendali più importanti come per esempio il numero di telefono e il sito web. Puoi utilizzarli anche per occasioni più specifiche, come la promozione di un evento o il lancio di un prodotto.

Non solo le aziende richiedono i portachiavi personalizzati di Gadget365. Anche i privati lo fanno, come per esempio per gli anniversari, oppure per fare un regalo di natale originale alla famiglia (ad esempio portachiavi con le foto del bambino appena nato). Ancora i portachiavi sono richiesti per le ferie, i congressi e le campagne marketing.

Gadget365 si occupa di tutto questo ormai da oltre 15 anni. Grazie alla passione che mette nel suo lavoro e gli ottimi risultati che permette di raggiungere ai propri clienti, è diventato un punto di riferimento in Italia.