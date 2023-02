Rolex Master Montecarlo: i biglietti sono in vendita

Da questo momento vendete e acquistate i vostri biglietti per l’edizione 2023 con un semplice clic. Non è più necessario contattare l’acquirente o il venditore tramite e-mail o telefono, né muoversi per scambiarsi i biglietti fisicamente. Effettuate lo scambio interamente via internet, in tutta sicurezza, da casa vostra!

Siete un compratore:

Consultate la sezione “Posti in rivendita” ogni giorno del torneo sulla biglietteria ufficiale online per vedere le offerte.

Una volta effettuato l’acquisto, potrete stampare il vostro titolo di ingresso sotto forma di biglietto elettronico per accedere all’evento in completa tranquillità.

Il vostro titolo d’accesso rilasciato dalla biglietteria ufficiale, ha una validità garantita.

Siete un venditore:

Connettetevi al vostro spazio personale e proponete i vostri biglietti per la rivendita dalla sezione “I miei ordini”.

Una volta effettuata la vendita, riceverete un’e-mail di conferma dell’acquisto e del pagamento entro 15 giorni.

La rivendita online del Rolex Monte-Carlo Masters, è 100% serenità, 100% sicurezza!

Novità: il servizio è disponibile per tutti i supporti dei biglietti (biglietti eletronicci e cartacei).

https://store.montecarlotennismasters.com/it/billetterie



Attenzione: nessun altro sito online di rivendita diverso da quello di Rolex Monte-Carlo Masters può garantire la validità dei titoli di accesso, siate cauti!