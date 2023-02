Nizza, la Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti all’Opéra

L’Opéra di Nizza propone, nei giorni 17, 19, 21 e 23 febbraio 2023, "Lucia di Lammermoor" di Gaetano Donizetti.

Pirotecnia vocale, forti emozioni, machiavellismo politico e tradimenti familiari, c'erano tutti gli ingredienti per rendere Lucia di Lammermoor un successo strepitoso: Donizetti raggiunse con quest’opera l'apice della sua arte.

In grande difficoltà politica e finanziaria, Enrico vede una sola via d'uscita per salvare la sua famiglia dalla rovina annunciata: far accettare al ricco e potente Lord Arturo di prendere in moglie sua sorella Lucia. Ma Lucia è già segretamente innamorata di un altro uomo, al quale ha giurato fedeltà. Divisa tra i suoi doveri familiari e il suo giuramento d'amore, sprofonderà nella follia - follia omicida!

Sebbene nel 1835 non fosse più uno sconosciuto, fu proprio con Lucia di Lammermoor che Donizetti si affermò definitivamente come uno dei più grandi geni della sua generazione. Walter Scott gli offre con il suo romanzo storico (1819) una cornice ideale per evidenziare le emozioni e gli affetti.

Iper romantica nei sentimenti, belcantista, Lucia di Lammermoor è un capolavoro assoluto presentato all’Opéra di Nizza con un cast d'eccezione, nella visione giusta e umana di Stefano Vizioli.

Direction musicale Andriy Yurkevitch

Mise en scène Stefano Vizioli

Décors d’après Allen Moyer

Costumes Atelier Farani

Lumières Nevio Cavina

Enrico, Mario Cassi

Lucia, Kathryn Lewek

Edgardo, Oreste Cosimo

Arturo, Maurizio Pace

Raimondo, Philippe Kahn

Alisa, Karine Ohanyan

Normanno, Gregoire Mour

Choeur de l’Opéra de Nice

Orchestre Philharmonique de Nice



L’Opéra si trova nel Vieux Nice in Rue Saint-François de Paule 4 e le rappresentazioni si svolgeranno col seguente calendario:

Venerdì 17 febbraio 2023 ore 20

Domenica 19 febbraio 2023 ore 15

Martedì 21 febbraio 2023 ore 20

Giovedì 23 febbraio 2023 ore 20