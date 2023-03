Omaggio a Carosone: a Monaco una serata dedicata ad un grande della storia della musica italiana

Giovedì 16 marzo Lorenzo Hengeller al piano e Gianfranco Campagnoli alla tromba renderanno omaggio al pianista e cantautore Renato Carosone, l’indimenticabile giocoliere di parlato e tastiera, noto come l’innovatore della canzone classica italiana degli anni 50.

Considerato il vero erede di Carosone da quasi tutti i critici musicali, Hengeller mostra sempre grande originalità giocando con l’ironia, la teatralità e una moltitudine di citazioni in cui il jazz si mescola allo swing. Musicista napoletano, nonostante il suo cognome testimoni poco le sue origini, il suo sguardo musicale è rivolto al passato, a Kramer piuttosto che al Quartetto Cetra, a Luttazzi e a Carosone ma i suoi innovativi spunti tematici sono invece senza tempo e la professionalità dei ritmi e degli arrangiamenti è quella di un artista geniale nel coniugare cultura musicale e leggerezza dell’essere: dietro le note di Lorenzo Hengeller c’è un manifesto di poetica del jazz. Da sempre considerato il genere degli irregolari per antonomasia, il jazz appartiene a chi lo suona, che, per lo più libero dai lacci degli spartiti, va in cerca di atmosfere e prosegue per improvvisazioni e recuperi. Una ricerca che per Hengeller parte dalla propria capacità di stupirsi: «Mi stupisco sempre di fronte per esempio alla sapienza della leggerezza delle note di Gorni Kramer e dei suoi baffi sorridenti. Mi stupisce ancora la grandezza di Renato Carosone Mi stupisce ancora sentire le canzoni jazz di Lelio Luttazzi e del quartetto Cetra piene di swing e mi stupisce oggi sentire dischi di jazz senza nemmeno un po’ di swing! Da tutti ho imparato che il solo modo più attuale di fare jazz è quello di usarlo. Tutto ciò che suono è il risultato di questo stupore, non di impressioni momentanee sorte dal nulla ».

INGRESSO : 25€ GRATUITO PER I MEMBRI R.S.V.P. entro il 14 Marzo Info : info.dantemc@gmail.com +33 640622953 / +377 97708947 www.dantemonaco.com