Mostra e musica accompagnano l'arte di Allenosabato 11 marzo

All'Hôtel Hermitage di Monte-Carlo, vestito per l'occasione con un'esposizione di ceramiche marine dell'artista Jean Boghossian, assistete a una cena recital intorno alla musica dell'acqua in compagnia del prodigio monegasco Stella Almondo. Lo chef Yannick Alléno proporrà un menu come ode al mare per accompagnare le note del pianoforte del giovane pianista.

Questa serata eccezionale sarà trasmessa su Radio Classique alla presenza di David Abiker, il famoso giornalista musicale che orchestrerà la serata. Ci vediamo l'11 marzo sotto la maestosa cupola Eiffel per il lancio della campagna The Sea is Green!