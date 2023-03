Nizza: tre giorni di grande ciclismo. Oggi e domani la Paris – Nice e lunedì…

Inizia una “tre giorni” fondamentale per il ciclismo in Costa Azzurra.

Oggi, sabato 11 marzo e domani, saranno di scena le ultime due tappe della Paris – Nice, la corsa a tappe che “segna” l’apertura della stagione.

Lunedì 13 marzo, all’Opéra, sarà presentato l’evento del prossimo anno, l’arrivo dell’ultima tappa del Tour de France, per la prima volta nella sua storia, non a Parigi, ma a Nizza.

Oggi sarà disputata la settima tappa, la Nice - Col de la Couillole di 143 chilometri con l’arrivo in quota ed una pendenza finale del 7,4%. Sono interessate al passaggio le seguenti località: Gattières, Le Broc, Bonson, Puget Théniers, Villar sur Var, Tournefort, La Bollinette e Saint Sauveurs sur Tinée. L’arrivo é previsto poco prima delle 15.

Domani l’ottava ed ultima tappa sarà la Nice – Nice di 118 chilometri con un percorso frastagliato e misto. Saranno attraversate Le Colombier, Contes, La Grave, Eze, Villefranche sur Mer, l’arrivo a Nizza è previsto fra le 14,40 e le 15.

L’elenco delle strade chiuse al traffico , dei divieti di sosta e delle misure adottate è inserito al fondo di questo articolo.

Lunedì 13 marzo 2033 , all’Opéra verrà presentato l’evento che caratterizzerà la Costa Azzurra il prossimo anno.

Dopo aver ospitato il Grand Départ del Tour de France 2020, la città di Nizza si prepara a compiere un nuovo passo nella bellissima storia che la lega al Tour de France.

Per la prima volta nella sua storia, il Tour de France si concluderà lontano dalla regione parigina, con una 21a tappa che si concluderà a Nizza il 21 luglio 2024.

Un finale eccezionale sulle rive del Mediterraneo in occasione di una cronometro che partirà dal Principato di Monaco per decidere chi si aggiudicherà la corsa più importante al mondo. La tappa del giorno precedente (20 luglio 2024) si svilupperà per intero lungo le strade dell’entroterra nizzardo.

Il villaggio della Parigi-Nizza 2023

Quest'anno, la corsa ciclistica Parigi-Nizza festeggia il suo 90° anniversario: negli anni la "Course au soleil" è diventata un appuntamento imperdibile che consacra i ciclisti più completi.

Si tratta di una grande festa e per viverla al meglio è stato allestito un villaggio sul Quai des Etats-Unis (di fronte all'avenue Max Gallo) aperto fino a domani, domenica 12 marzo.

Numerosi stand consentiranno di familiarizzare con il mondo del ciclismo. In particolare: workshop sul Tour de France mentre la città di Nizza si prepara a fare un nuovo passo nella storia che la lega al Tour de France.

Il villaggio della Parigi - Nizza sarà accessibile nei seguenti orari: