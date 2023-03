Il tuo evento esclusivo a Monte-Carlo? Al museo dell'Automobile del Principe di Monaco

La Car Collection di S.A.S. il Principe di Monaco apre le sue porte per l'organizzazione di eventi professionali o privati ​​(cocktail party, ricevimenti, cene di lavoro, ecc.)

Inizia con un esclusivo tour del museo , arricchito di foto e video privati e inediti della famiglia principesca la serata per la tua azienda o per il tuo evento privato per poi goderti l'esclusività del tuo evento: questa l'opportunità che offre adesso il Museo dell'Automobile del Principe di Monaco

La passione per l'automobile è al centro del DNA del Principato di Monaco. Ha contribuito a crearla il rally di Montecarlo creato nel 1911 da S.A.S. il Principe Alberto I seguito dal Gran Premio di Monaco nel 1929 da S.A.S. il Principe Luigi II.