Nizza, a scuola per imparare a spostarsi in bicicletta (Foto)

Sempre più piste ciclabili, a Nizza “spuntano” come funghi: nei prossimi giorni verrà definitivamente inaugurato il prolungamento di quella litoranea fino all’aeroporto realizzata su percorso protetto.

Mai “ciclisti” conoscono le regole, qualcuno le insegna ai più piccini? Le persone anziane, dopo aver abbandonato la due ruote da tanti anni, possono, in piena tranquillità, nuovamente inforcare la bicicletta senza trasformarsi in un pericolo per sé stessi o gli altri?

Domande all’ordine del giorno a Nizza dove la lievitazione delle piste ciclabili, la riduzione delle corsie dedicate alle vetture, la difficoltà a trovare un parcheggio, generano la voglia di spostarsi su una due ruote, magari a pedalata assistita acquistata con il contributo pubblico.

L’associazione Cyclotrope, da anni in prima linea nella diffusione dell’uso della bicicletta, ha avuto un’idea: dare vita ad una scuola per imparare o “reimparare” l’uso della bicicletta.

Nei giorni scorsi vi è stata la prima uscita, ma altre ne sono previste nei prossimi giorni.

Inoltre vengono pure impartite lezioni private che, in poco tempo, aiutano non solo a muoversi in sicurezza, ma anche ad imparare i “fondamentali” per assicurare un minimo di manutenzione (magari in emergenza) alla propria due ruote.

L’associazione Cyclotrope può essere contattata al numero 06.50.36.41.83. o inviando una mail a en_selle@cyclotrope.net