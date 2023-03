Ci saranno tutti i migliori: il grande tennis si dà appuntamento al Rolex Monte-Carlo Masters

In occasione del pranzo per la conferenza stampa organizzata a Parigi, presso la sede centrale di Moët Hennessy, David Massey, il nuovo direttore del torneo, ha svelato l’elenco dei 45 giocatori che compariranno d’ufficio sul tabellone finale del torneo e ha presentato le linee guida del Rolex Monte-Carlo Masters 2023.

Subito dopo i due Masters 1000 americani del circuito ATP, il Rolex Monte-Carlo Masters, organizzato dall’8 al 16 aprile prossimi dalla SMETT (La Società Monegasca di Gestione del Torneo di Tennis) e presieduto da Mélanie-Antoinette de Massy, è il primo grande torneo ad aprire la stagione europea, sui leggendari campi in terra rossa del Monte-Carlo Country Club.

Il lancio di questa 116ª edizione avverrà nel Principato, in concomitanza con l’estrazione dei partecipanti che appariranno sul tabellone finale, venerdì 7 aprile, alle ore 17, nei raffinati saloni in stile Belle Époque dell’Hotel Hermitage, alla presenza di Stefanos Tsitsipás. Vi ricordo che l’anno scorso il tennista greco aveva conquistato per la seconda volta il titolo nel singolo, mentre nel doppio era stata la coppia Rajeev Ram/Joe Salisbury (Stati Uniti/Inghilterra), a vincere il torneo.

Un evento eccezionale alla presenza dei migliori giocatori del mondo

David Massey ha annunciato i nomi dei primi 20 partecipanti classificati ATP, capitanati dal serbo Novak Djokovic, recente vincitore dell’Open di Australia, che ha appena iniziato la sua 380ª settimana da numero 1 mondiale. Un record nella storia, detenuto solo da Steffi Graff, leggenda vivente del tennis femminile, rimasta per 377 settimane sul gradino più alto della classifica della sua carriera. Grande fiducia anche per il giovane spagnolo Carlos Alcaraz (N°2), Stefanos Tsitsipas (N°3), il danese Casper Ruud (N°4), l’americano Taylor Fritz (N°5), Daniil Medvedev (N° ° 6), Andrey Rublev (N°7), Holger Rune (N°8), e anche Félix Auger-Aliassime (N°10) e Rafael Nadal, a riposo da gennaio a causa di un infortunio.

“Rafa è stato il primo ad iscriversi. Ha una gran voglia di partecipare al Rolex Masters e spera vivamente di poter prender parte a questo torneo a cui si è tanto affezionato e che ha vinto per ben undici volte nel singolo, detenendo il record di otto titoli consecutivi tra il 2005 e il 2012″, ha dichiarato David Massey, successore di Zeljko Franulovic.

Per quanto riguarda la presenza francese, molti giocatori, tra cui Gaël Monfils (N°35), Richard Gasquet (N°36), Benjamin Bonzi (N°37) saranno presenti tra i partecipanti al torneo.

Al tabellone finale si aggiungeranno: i 7 giocatori delle qualifiche, e i 4 selezionati grazie alle wild card, per un totale di 56 partecipanti.

Un nuovo villaggio sospeso tra terra e mare

Grazie alla spinta della sua presidentessa Mélanie-Antoinette de Massy, desiderosa di affermare l’identità mediterranea di questo luogo eccezionale circondato da un panorama unico al mondo, i prestigiosi campi del Monte-Carlo Country Club accoglieranno un nuovo villaggio completamente riprogettato e modificato, in modo da creare per tutte le sue terrazze una perfetta e totale esposizione a sud.

Uno slancio del tutto nuovo per questo evento emblematico, che desidera tuttavia mantenere i tradizionali appuntamenti caratteristici di un torneo che dura da oltre cento anni. Così, domenica 9 aprile sarà organizzata la giornata dedicata ai più piccoli, mentre sabato sera si svolgerà la Grande Notte del Tennis, serata di gala organizzata ogni anno dal 1992 nella mitica Salle des Étoiles dello Sporting di Monte-Carlo, per festeggiare i due finalisti.

Un’azione benefica che si ripete di anno in anno

Dopo aver ricordato che il torneo, in collaborazione con la banca BNP Paribas, aveva raccolto lo scorso anno 30.707 euro a beneficio dell’Ospedale Princesse Grace e offerto 200 ingressi al personale ospedaliero come ringraziamento per il loro operato, David Massey ha annunciato che il Torneo sosterrà, nel 2023, l’associazione GEMLUC (Imprese monegasche unite per la lotta contro il cancro) per finanziare la ricerca e offrire attrezzature d’avanguardia.

Appuntamento per tutti dall’8 al 16 aprile 2023 al ritmo vibrante del Rolex Monte-Carlo Masters.