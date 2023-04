PMI Salute con Intesa Sanpaolo RBM Salute: siglato l'accordo per il nuovo piano sanitario 2023-2025

PMI Salute e Intesa Sanpaolo RBM Salute hanno sottoscritto presso la sede del Fondo il nuovo accordo sulla gestione dei servizi sanitari per il biennio 2023/2025.

Nell’accordo, PMI Salute è stata assistita dallo studio legale Tonucci & Partners.

PMI Salute, nata su iniziativa di Confimi Impresa Meccanica, FIM – CISL e UILM – UIL, è il progetto di assistenza sanitaria integrativa dedicato alle Piccole e Medie Imprese del settore metalmeccanico, che permette ai dipendenti delle aziende aderenti di poter essere coperti da un piano sanitario completo per sé e per il proprio nucleo familiare fiscalmente a carico, in aggiunta alle prestazioni sanitarie erogate dal Sistema Sanitario Nazionale.

Intesa Sanpaolo RBM Salute, primaria Compagnia nel settore dell’Assicurazione Sanitaria in Italia, si rivolge ai Fondi Sanitari Occupazionali, Aziendali, Territoriali e a tutte le forme di corporate welfare per il settore Privato e Pubblico, con l’obiettivo di garantire una migliore tutela della salute attraverso un “secondo pilastro”, che integri i livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.

Con questo nuovo accordo, il Fondo rinnova la collaborazione con una Compagnia leader nel settore dell’Assicurazione Sanitaria in Italia, insieme alla quale negli ultimi due anni ha visto incrementare le iscrizioni e le prestazioni richieste ed effettuate dai lavoratori .

Il Presidente di PMI Salute, Emanuele Fantini, ha dichiarato: “Con soddisfazione continuiamo questo percorso insieme ad Intesa Sanpaolo RBM Salute. Abbiamo fatto del nostro meglio per offrire ai nostri Iscritti un nuovo piano sanitario su misura, sempre più rispondente alle loro esigenze. In questi anni il Fondo ha raccolto ed accolto le richieste dei lavoratori, trasformandole in garanzie sanitarie volte in primis alla prevenzione della salute dei nostri Aderenti”.

Il Fondo, infatti, è sempre in prima linea in tema di salute e di prevenzione e continua a farsi portavoce di iniziative: durante e dopo la pandemia, il rimborso alle aziende e ai dipendenti del costo dei tamponi sostenuto per rilevare la presenza del virus SARS-CoV-2 o, come quella attualmente in corso, relativa a prevenzione e controllo non solo del Covid-19 ma anche delle sindromi influenzali; iniziativa che prevede il rimborso delle spese per la somministrazione del vaccino antinfluenzale e che sostiene e appoggia la campagna promossa dal Ministero della Salute con la quale si raccomanda la vaccinazione non solo per le categorie a rischio ma di tutta la popolazione, rappresentando il vaccino una forte arma di contrasto per prevenire l’influenza stagionale ed evitare la possibile confusione con l'infezione da Coronavirus.

Dalla prossima annualità, inoltre, PMI Salute gestirà in forma diretta due garanzie: la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) e la Long Term Care (LTC) in ambito di disabilità e non autosufficienza.