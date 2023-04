L’International University of Monaco invita al nuovo open day e lancia speciali borse di studio MBA a sostegno dei giovani talenti

Sabato 15 aprile sarà l’occasione per visitare la prestigiosa International University of Monaco, la Business School del Principato di Monaco, e per conoscere nel dettaglio tutti i corsi di laurea triennale e magistrale erogati dalla scuola, presso la sede di Rue Hubert Clerissi nel quartiere della Condamine.

Una giornata speciale, dedicata a tutti i giovani interessati ad approfondire i più qualificati programmi formativi in Management in settori come il lusso, l'ospitalità, lo sport e i servizi finanziari.

Nel corso dell’Open Day, sono previste visite guidate dell’Università e presentazioni in lingua inglese di tutti i corsi di laurea. In particolare, il programma prevede due sessioni di presentazioni, una la mattina (dalle ore 10.00 alle ore 12.00) ed una il pomeriggio (dalle ore 14.00 alle ore 16.00), in cui verranno approfonditi i corsi di laurea triennale e magistrale in Finance, Luxury Management, Sports Business Management, International Management e Sustainability and Innovation Management. Alle 12.00, è inoltre proposto un workshop con il Career Service, che permette di conoscere meglio anche le prospettive e opportunità di stage offerte dalla scuola, e un workshop Student Services, utile per comprendere a fondo quali siano i servizi proposti e le modalità di iscrizione. Direttori di Programma, docenti e studenti del Junior Marketing Team saranno a disposizione per parlare con gli interessati e le loro famiglie, così da condividere esperienze e rispondere ad ogni curiosità.

L’Open Day sarà anche l’occasione per approfondire il Master in Business Administration che prepara i professionisti a carriere manageriali di alto livello. Il programma MBA aiuta a sviluppare un pensiero strategico, capacità di leadership e di negoziazione. Attraverso un approccio pedagogico che combina lezioni, seminari, workshop e analisi di case studies, nonché progetti di gruppo e simulazioni aziendali condotte da accademici e professionisti, i partecipanti acquisiscono gli strumenti e le competenze manageriali per diventare leader in aziende di respiro internazionale.

Per promuovere l’eccellenza a sostegno dei giovani talenti, inoltre, l’International University of Monaco mette a disposizione 3 MBA Special Talent Scholarship per tutti gli studenti ammessi al master che potranno presentare la propria candidatura per una delle categorie proposte.

Le categorie interessate sono le seguenti:

- Borsa di studio per atleti: per un candidato che pratichi sport ad alto livello e che abbia ricevuto riconoscimenti per i suoi risultati.

- Borsa di studio per artisti: per un candidato che sia un artista riconosciuto nel suo settore (ad esempio uno stilista, un musicista, un ballerino di danza classica, ecc.)

- Borsa di studio per chi si occupi di volontariato: per un candidato che abbia condotto azioni caritatevoli/umanitarie e abbia raggiunto importanti obiettivi.

Per ciascuna borsa di studio (importo pari a 10.000€) potrà esserci un solo vincitore per categoria e il termine ultimo per presentare la domanda è lunedì 15 maggio 2023.

L’invito all’Open Day e alla candidatura per le nuove borse di studio è rivolto a tutti giovani ma soprattutto ai giovani italiani. La componente di studenti provenienti dal Bel Paese è infatti significativa all’interno di IUM: nelle opportunità offerte dalla scuola, trovano infatti un volano di spinta per una carriera in un contesto internazionale unico e collaborano con colleghi di nazionalità differenti, padroneggiando, al termine del percorso di studi, inglese, francese e le più innovative tecniche manageriali.

Per ulteriori informazioni relative all’Open day, date e modalità di partecipazione alle borse di studio, visitare il sito https://www.monaco.edu/