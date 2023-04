Ligue 1. Il Nizza può riaprire il campionato: ci sperano Marsiglia, Lens e Monaco!

Sarà il Nantes, che ha eliminato il Lione, una delle due finaliste della Coppa di Francia che verrà assegnata il 29 aprile prossimo. L’altra squadra scaturirà stasera dalla gara che opporrà Annecy e Tolosa.

Il campionato di Ligue 1 è intanto giunto alla trentesima giornata che verrà disputata nel fine settimana con una novità.

Il Paris Saint Germain, alla sua seconda sconfitta consecutiva, rischia la crisi nel momento decisivo del torneo con alcune squadre che lo inseguono che potrebbero anche tentare l’impossibile: un aggancio nelle ultime giornate ed uno sprint verso il titolo.

La dotazione tecnica della formazione parigina escluderebbe questa ipotesi, ma nel calcio nulla è impossibile.

Così Lens e Marsiglia coltivano la segreta speranza, mentre il Paris Saint Germain, almeno in questo turno, qualcosa rischia ancora dovendosi recare a Nizza, formazione che, salutate le ambizioni europee, qualche soddisfazione vorrebbe ancora potersele togliere di qui alla fine del torneo.

Il Monaco, dal canto suo, si trova con un bel margine di vantaggio (5 punti) sul Lille che lo insegue, ma a soli 3 punti da Marsiglia (solo 2 vittorie nelle ultime cinque gare) e Lens (3 vittorie nelle ultime tre giornate).

La fase finale del torneo, si giocherà tra aspirazioni, speranze e delusioni di formazioni che stanno disputando un bel torneo e i timori del Paris Saint Germain che, dopo l’eliminazione dalla Champions e dalla Coppa di Francia, rischia una nuova clamorosa débâcle.



Domani , venerdì 7 aprile , è in programma un interessante e sicuramente combattuto “testa-coda”, a Lens dove giungerà lo Strasburgo. Entrambe le squadre, per ragioni diverse, hanno necessità di punti e questo potrebbe anche generare qualche sorpresa in una gara, altrimenti, dal pronostico segnato.

Sabato 8 aprile , il Nizza riceverà all’Allianz Riviera il Paris Saint Germain, l’occasione propizia per i rossoneri che potrebbero anche togliersi qualche soddisfazione in un torneo che difficilmente condurrà ad un posto in Europa. L’altra gara sarà Angers – Lille, il “2” è praticamente obbligato.

Domenica 9 aprile , giorno di Pasqua, all’ora di pranzo una bella gara tra il Lione e il Rennes. Poi l’attenzione sarà monopolizzata da alcune gare tra le quali Ajaccio – Auxerre, un vero spareggio per non scendere in Ligue 2. Il Montpellier riceverà il Tolosa, mentre il Monaco sarà costretto a compiere l’impresa a Nantes.