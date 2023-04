Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie? Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.

Questo il testo del bollettino settimanale

Il polline di betulla nell’uovo di Pasqua! Scatta l'allerta rosso per questo lungo ponte di Pasqua con un rischio di allergia che sarà alto per il polline di betulla nei dipartimenti di un vasto territorio del nord-est del Paese.

Le betulle arrivano quest'anno in fiore nei tempi con sueti registrati negli ultimi anni (né in anticipo né in ritardo.

Purtroppo per chi soffre di allergie, il tempo sarà abbastanza mite e soleggiato su tutta la Francia per questo lungo fine settimana di Pasqua, che favorirà la dispersione nell'aria di elevate concentrazioni di pollini.

I pollini di carpino (famiglia delle Betulacee come la betulla) e di frassino (famiglia delle Oleacee) sono molto abbondanti nell'aria e possono infastidire i soggetti allergici con un rischio che varia tra livelli bassi e alti a seconda del dipartimento.

Il polline di platano si sta diffondendo su tutto il territorio, con un rischio di allergia che varia da basso a medio a seconda del dipartimento. L'impollinazione del platano è relativamente breve nel tempo (da una a due settimane), ma intensa.

In tutto il Mediterraneo, il cocktail di pollini di Cupressacee (cipresso, ginepro, cedro), querce, platani e parietarie (Urticacee) può aumentare il rischio complessivo di allergia durante le belle giornate primaverili.

I pollini di salici, pioppi, querce e graminacee si diffondono come uova di Pasqua da ovest a est con un rischio di allergia che però non supererà il livello medio. Anche platani e acetosella fioriscono con un basso rischio.

I pollini delle pinacee (pino, abete, abete rosso) sono molto abbondanti nell'aria su gran parte del territorio e possono ingiallire le superfici esterne (automobili, marciapiedi, balconi), ma fortunatamente non sono allergenici.

Ecco alcuni consigli pratici per proteggersi dal polline forniti dal sito internet del Réseau national de Surveillance Aérobiologique: lavare i capelli la sera, ventilare almeno 10 minuti al giorno prima dell'alba e dopo il tramonto, evitare di asciugare i vestiti all'esterno, tenere chiusi i finestrini delle auto.



Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes: