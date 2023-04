Nizza, a giugno apre “Mediterraneo”, nuova vita per la Gare du Sud (Foto)

Dopo oltre un anno dalla chiusura forzata, la Gare du Sud, lo spazio dedicato alla gastronomia, posto nel cuore del Quartiere di Liberation a Nizza, sta per riaprire i battenti.

Entro fine giugno, in tempo dunque per assicurare un nuovo spazio gastronomico totalmente rinnovato, la Gare du Sud sarà nuovamente “in pista” con una gestione del tutto rinnovata, affidata all’italiano Renato Tiera, fondatore del marchio “IT”: si chiamerà “ Mediterraneo ” e proporrà, come dice il nome, la cucina tipica del “Mare nostrum”.

Piatti italiani, libanesi, spagnoli, orientali e greci, senza disdegnare quelli del Sud della Francia.

Gli interventi per adattare la Gare du Sud e, soprattutto, per assicurare una temperatura confortevole tutto l’anno all’interno, sono costati quasi quattro milioni di euro rispetto a 2 milioni preventivati, ma, assicurano, sono stati ben spesi e il risultato sarà in linea con le esigenze delle persone che vorranno frequentare uno spazio famigliare che assicurerà tre diverse tipologie di cibo: zona piatti freddi, zona grigliate e zona piatti tradizionali con uno sguardo anche ai prezzi. La pizza margherita sarà venduta a 6,90 euro ed è solo un esempio.

Vita nuova, dunque, per l’ex stazione ferroviaria che si presenterà con molta attenzione agli spazi, al verde, al confort ed anche alle esigenze di chi la frequenta.

Non solo cibo, ma anche giochi per la famiglia e svaghi, in un quartiere che è sempre di più attrattivo.