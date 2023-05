Parola d’ordine: femminilità. Daniele Giovani Design a Overside Montecarlo

L'eleganza è la sola bellezza che non sfiorisce mai (Audrey Hepburn)

Parola d’ordine: femminilità. Nella favolosa cornice del Principato di Monaco sta per tagliare il nastro di partenza un nuovo evento moda capace di andare “oltre”! In prima visione dal 15 al 17 maggio, Overside Montecarlo è patrocinata dall'Ambasciata Italiana nel Principato di Monaco e il COM.IT.ES. La Kermesse a cui partecipano brand di abbigliamento, beachwear ma anche di accessori, scarpe, borse e cappelli conferma Monaco come finestra internazionale esclusiva pronta a valorizzare i marchi giovani e di ricerca.

Si debutta il 15 maggio alle ore 17 con “The Fashion Event”, il defilè a inviti alla presenza di vip, stampa e buyer. Un evento elegante e pieno di fascino inserito in una cornice magica come la favolosa Terrazza dell’Hotel de Paris (in caso di pioggia l’altrettanto eclatante Salone Belle Epoque dell’Hotel Hermitage), venue simbolo di una Montecarlo elegante e di classe. A presentare l’evento Elisabetta Gregoraci.

Daniele Giovani Design, brand di luxury shoes milanese, porta nella passerella monegasca un’esplosione di luce, “Éclats de Lumière”, modelli capaci di conquistare un pubblico esigente che già lo scorso anno ha potuto apprezzare le calzature dell’ecclettico designer Daniele Giovani.

In passerella sandali, décolleté, sabot e tronchetti che illuminano il tramonto di uno scenario unico ed emozionante. Sarà anche Eleonora Pedron a percorrere la passerella con le luxury shoes Made in Italy Daniele Giovani Design nei toni magici dell’argento. Non mancherà di stupire l’iconico Deva, un fascinoso bootie!

Le calzature Daniele Giovani Design, saranno inserite anche nella sfilata di abiti di Alta Moda dello stilista Anton Giulio Grande. Un riconoscimento all’eleganza e preziosità della linea di calzature di Daniele Giovani.

Al termine della sfilata un brindisi a base di champagne con dj set celebrerà l'opening ufficiale dei Pop Up all’Hotel de Paris in Place du Casino con l'esposizione dei modelli al primo piano dell'Hotel negli elegantissimi saloni Prince Jacques ler e Princesse Louise Hippolyte.

Il pubblico potrà così vedere da vicino e provare i prodotti di ciascun brand dal 15 al 17 maggio. Daniele Giovani ha scelto Overside Montecarlo per esporre le calzature iconiche timeless Spring Summer e presentare la nuova collezione Resort che comprende una serie di sandali, tronchetti, décolleté nei toni del nero vernice lucida o argento pensate per momenti glamour, cocktail, social.

Solo le sapienti mani degli artigiani marchigiani potevano trasformare l’estro e il talento di Daniele Giovani in modelli esclusivi e continuativi che bene rappresentano la donna protagonista delle sua quotidianità. Ogni creazione del brand è interamente fatto a mano rendendo la calzatura unica nelle sue particolarità, pensate per una donna che arricchisce il proprio look con accessori di ricerca eleganti, originali e comodi che la rendano protagonista nella quotidianità.

Daniele Giovani, il Principato si illumina di passi di intensa femminilità.

IO, DANIELE GIOVANI

Daniele Giovani è nato una sera di maggio a Milano. Da sempre innamorato della creatività della moda e della bellezza dell’architettura. Così come il tacco di una seducente scarpa può creare magia e diventare parte integrante del corpo di chi le indossa, l’architettura rappresenta per il designer il suo “io” che si confronta con il mondo esterno. Entrambe le considera un prolungamento di se stesso. Laureato in “Fashion Design” al Politecnico di Milano, ha potuto studiare e approfondire la cultura progettuale del design. Dopo aver conseguito la Laurea Magistrale in “Strategia e comunicazione della marca, moda e design” allo IULM di Milano ha arricchito il suo sapere con la parte “immateriale” della moda legata al concetto di brand.

Ricercando una sintesi tra le sue due passioni, moda e architettura, ha quindi frequentato il Master Universitario in “Accessory Design” al Politecnico di Milano, dove per la prima volta ha fatto uno schizzo della sua prima scarpa. “Un’emozione tale che mi ha fatto capire quello che poi sarebbe stato!” racconta lo Shoes Designer. “Le mie creazioni sono il risultato di una personale visione e interpretazione dello stile “milanese”, basato su quel mix di elementi disomogenei che sanno creare nuovi e accattivanti linguaggi di moda. Così nei miei progetti si ritrova una fusione tra passato e presente, estro e tradizione artigianale, dove l’innovazione poggia su tracce antiche”. Nel 2014 a Milano, nel cuore di Corso Genova, storica via dello shopping, ha aperto al civico 13 una raffinata boutique multimarca di accessori femminili di brand affermati ed emergenti. Un esclusivo salotto e laboratorio creativo dedicato al vero made in Italy. Nel 2016 ho creato poi il concept della fragranza “Perdizione”, in collaborazione con Nobile 1942, dove le note principali sono vaniglia, neroli, fiori d’arancio e ylang-ylang. Da sempre attratto dalle calzature donna per il loro appeal seduttivo e architettonico, nella magia dell’Opéra de Monaco (un luogo scelto non a caso, elegante e sontuoso, che si specchia nel mare e guarda l’infinito…) il designer debutta con il brand personale “Daniele Giovani Design” e rivela al pubblico monegasco la sua prima collezione “Metafore di Luce”. Una collezione disponibile nel Multibrand Daniele Giovani Milano in Corso Genova 13 a Milano, in selezionati specialty store in Italia e all’estero e sul e-shop del brand.