"A ognuno i suoi sogni": la poesia del Cirque Bidon al Baladin Open Garden di Piozzo (VIDEO)

Può un'amicizia cambiare la vita? Sì. L'amicizia è quella tra Teo Musso, fondatoe di baladin, e François Rauline, il creatore e il cuore pulsante del Cirque Bidon. Il loro incontro risale al 1984, a Piozzo, dove ha preso il via la grande avventura della birra Baladin. "Lui è stato un maestro per me. E' dall'incontro con lui che ho iniziato a pensare a come poter fare o creare qualcosa che potesse dare vita al suo paese. Senza di lui, forse, non esisterebbe Baladin", ha detto Musso.

L'incontro avvenne nella piccola piazza di Piozzo, dove Le Cirque Bidon era arrivato, partendo dalla Francia. Un circo che vanta una storia di 50 anni, e che è sempre rimasto fedele a se stesso, in un mondo che cambiava alla velocità della luce.

Il circo di François è invece rimasto sempre fedele a se stesso, considerato ormai tra i capostipiti del circo moderno. Fedele alla filosofia della lentezza, è un circo che arriva nelle piazze con una carovana trainata da dieci cavalli e composta da artisti errabondi, mettendo in scena spettacoli che mixano circo e musica dal vivo, spunti comici e acrobazie, clownerie e momenti di emozione, in un ritmo teatrale travolgente, dove è la poesia la nota dominante.

I carrozzoni variopinti, che diventano le quinte del circo, trasportano i più piccoli con un mondo onirico, ricco di fantasia, colori e sorrisi e regalano agli adulti un momento di pura magia.

E' sempre a questa amicizia che si deve anche il nome Baladin, che sigifica cantastorie, trovatore. E si deve l'amore di Musso per il circo, fonte di ispirazione costante per la prima birra artigianale in Italia.

Quarant'anni di amicizia mai interrotta. Il Circo Bidon è a Piozzo, al Baladin Open Garden, dalla metà di aprile, una residenza artistica per la compagnia, che qui ha creato il nuovo spettacolo, “Chacun ses rêves”. E' l’ultima grande direzione artistica seguita interamente da François Bidon, ormai 78enne.

Lo spettacolo andrà in scena, unica tappa in Piemonte, a partire da martedì 16 di maggio e fino a domenica 21 maggio, tutte le sere alle 21, proprio dove ha la sede il birrificio, in località Valle 25.

Biglietti in prevendita sulla piattaforma Vivaticket.com. Costo del biglietto: adulti € 15, bambini fino ai 12 anni € 10. Disponibili anche all’ingresso fino ad esaurimento posti.

Quelle di Piozzo saranno le prime date di un tour che vedrà la carovana Bidon esibirsi in oltre 70 date in Italia grazie alla produzione di ATER Fondazione e Teatro Necessario Circo.

Il Cirque Bidon darà quindi il via alla stagione estiva del parco della birra di Teo Musso: il Baladin Open Garden sarà aperto dalle ore 18 e fino a tarda sera per servire le birre artigianali prodotte nel birrificio adiacente e una sfiziosa scelta di piatti e hamburger ideati dallo chef Christian Meloni Delrio.

In concomitanza con l’avvio degli spettacoli e fino alla fine di giugno, la cascina del Baladin Open Garden ospiterà la mostra d’arte “La poesia del Cirque Bidon” dell’artista Gabriella Piccatto. Nelle stanze saranno esposte le opere ad acquerello e olii su tavola, ispirati al circo francese e alla sua residenza artistica di Piozzo.

Ma non è tutto! Per celebrare questo straordinario evento, Teo ha voluto dedicare una birra in lattina, in serie limitata, che riporta la grafica, dipinta da Gabriella Piccatto, del manifesto della tappa di Piozzo e ha deciso, per la prima volta in assoluto di proporre in lattina un’icona del birrificio: la Super Baladin! Sarà venduta dalla compagnia durante gli spettacoli e sull’eCommerce Baladin.

