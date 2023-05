Siete pronti per vivere con noi le notti dell'estate 2023? Da questo weekend inizia ufficialmente la stagione estiva de Le Vele Alassio! Dopo il successo di due weekend fa il Club più amato ed esclusivo della Liguria vi aspetta il 19 e 20 maggio con "Opening Summer Season 2023"!

Ballerete con la musica di 3 differenti djs provenienti dai club più esclusivi del panorama della movida italiana e non. Saranno con noi al venerdì Davide Penna e al sabato Stefano Pain, entrambi accompagnati ogni sera dal nostro amato dj resident Giorgio V.

Parola d'ordine di questa stagione estiva 2023 sarà la Qualità per portare in alto non solo il nome del Club ma anche dell'amata città di Alassio favorendo appunto un turismo di qualità.

Per dare supporto a questa causa tutti i lavoratori del settore accoglienza della provincia di Savona e Imperia avranno uno sconto del 50% sul prezzo d'ingresso intero con consumazione premium compresa dopo le ore 03:00. Tutti i titolari delle attività inerenti all'accoglienza che vogliono aderire a questa nostra iniziativa sono pregati di inoltrarci via e-mail a info@levelealassio.it il nome della loro attività e il nome e cognome di tutti i loro dipendenti.

Per offrire un miglior servizio l'ingresso sarà limitato e solo su prenotazione, per questo motivo è privilegiato l'accesso al club dei clienti dotati di prenotazione del tavolo.

Lasciati sorprendere dalla magia de Le Vele! Ti aspettiamo! Le Vele Alassio Opening Summer Season 2023

Let the magic of Le Vele surprise you! 19th / 20th May 2023 From 11pm till late Live music from 7pm

LE VELE ALASSIO

presents

OPENING SUMMER SEASON 2023

MUSIC BY

Friday 19th May 2023

Davide Penna

Giorgio V.

Saturday 20th May 2023

Stefano Pain

Giorgio V.

DETAILS

- Dress Code: Elegant

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station

DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio

Evento Facebook:

https://fb.me/e/W7UXkTbL

Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents

INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721