Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

28e Voiles d'Antibes

Fino al 4 giugno 2023

Il programma

Jeudi 1er juin

10h - 20h, ouverture du village avec expositions, artistes et animations spéciales

11h - 17h, Régate 1ère manche

18h30 - 20h30, Live Music avec les French Kiss (Môle Sud)

21h, Live Music avec XY (Esplanade Pré des Pêcheurs)

Vendredi 2 juin

10h - 20h, ouverture du village avec expositions, artistes et animations spéciales

11h - 17h, Régate 2e manche

18h30 - 20h30, Live music avec Nath N'Day (Esplanade Pré des Pêcheurs)

21h, Live Music avec les Blah Blah (Esplanade Pré des Pêcheurs)

Samedi 3 juin

10h - 20h, ouverture du village avec expositions, artistes et animations spéciales

11h - 17h, Régate 3e manche

18h30 - 20h30, Live music avec DJ CBIO (Esplanade Pré des Pêcheurs)

21h, Live Music avec The Rocket Men (Tribute Elton John)

Dimanche 4 juin

10h - 20h, ouverture du village avec expositions, artistes et animations spéciales

11h - 17h, Régate 4e manche

18h30, Remise des prix

20h, Soirée Nostalgie Années 80 (Esplanade Pré des Pêcheurs)

Entrée libre



Vingt temps ou la necessité de savoir nager

Giovedì 1° giugno 2023 ore 20,30

Théâtre Antibea, 15 rue Clemenceau



"Antibes en scène"

Fino al 10 giugno 2023

Le programme

Jeudi 1er juin - "De Marius à César" par la Compagnie de la Cigale

Vendredi 2 juin - Saynètes d’improvisation par AIA

Samedi 3 juin - "La revanche du Pangolin masqué" par Quai N°1

Jeudi 8 juin - "Drumming Club", pièce de Eric Bovila par Les indés6

Vendredi 9 juin - "Piège au-dessus du sol" de Jean Dupré par la Compagnie ADMT Chaminade

Samedi 10 juin - Compagnie du Pygmalion

Spectacles à 20h30. Tarif 10 €.

Théâtre le Tribunal, 5 place Amiral



Mademoiselle Julie

Dal 2 al 4 giugno 2023

Spectacle à 20h30 le vendredi et le samedi, à 16h le dimanche. Tarif: 14 à 16 €

Théâtre Antibea, 15 rue Clemenceau



1ère rencontre chorales d'Aqui é d'Aia

Sabato 3 giugno 2023

Début du concert à 15h.

Entrée libre.

Eglise du Sacré Coeur, 10 Rue Directeur Chaudon



37 ans

37 ans

Le 8 Juin

À Théâtre Antibéa (Antibéa Comédie d'Antibes)

Catégories: Théâtre, Théatre, Tout public

Mots clés: Tout public, Spectacle, Théâtre



Exposition "Picasso 1969-1972 : la fin du début"

Fino al 2 luglio 2023

Jusqu'au 14 juin, ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h

Du 15 juin au 15 septembre, ouvert de 10h à 18h.

Musée Picasso

Château Grimaldi, 06600 Antibes



Exposition "Adaptation in rerum natura"

Fino al 17 settembre 2023

Du lundi au vendredi de 8h à 18h sans interruption

Entrée libre

Villa Thuret, 90 Chemin Gustave Raymond



CAGNES SUR MER

HAUT-DE-CAGNES ART EN FÊTE, EXPOSITION

Fino al 31 dicembre 2023

Ouverture le dimanche de 11h à 18h.

Haut-de-Cagnes

Place du Château



CANNES

CONCERT APÉRITIF - ARRIAGA / NIELSEN / MOZART

Giovedì 1° giugno 2023 ore 19,15

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



VISITE DU QUARTIER SAINT-NICOLAS

Giovedì 1° giugno 2023 ore 9,30

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



SPECTACLET, LA MORSURE DE L'ÂNE

Par la Compagnie Les Veilleurs

Venerdì 2 giugno 2023 ore 19,30

Théâtre Palais Stéphanie - JW Marriott Cannes

50 boulevard de la Croisette

1-3 Rue Frédéric Amouretti



7E FESTIVAL DES TALENTS

Dal 2 al 4 giugno 2023

MJC Giaume

7 avenue Pierre de Coubertin



ANIMATION, VISITE GUIDÉE - MOULIN FORVILLE - MUSÉE VICTOR TUBY

Sabato 3 giugno 2023 dalle ore 15 alle 18

De 15h à 18h

Moulin Forville - Musée Victor Tuby, 15/17 rue Forville à Cannes.



EXPOSITION, UN PALAIS POUR UN FESTIVAL : DU CASINO MUNICIPAL AU PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS

1946-1982

Fino a sabato 3 giugno 2023

Horaire(s) :

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE AVEC LA QUINZAINE EN ACTIONS

Fino a sabato 3 giugno 2023

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



CONCERT, BABY CONCERT

Sabato 3 giugno 2023 ORE 9

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



ATELIER DE CHANT ORIENTAL

Sabato 3 giugno 2023 ORE 10,30

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



ANIMATION,CONTES ET CHANTS UKRAINIENS

Sabato 3 giugno 2023 ORE 19,30

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



ANIMATION, BARBES BLUES

Sabato 3 giugno 2023 ORE 21

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM ÉCOLOGIQUE ET SOCIAL

Dal 1° al 4 giugno 2023

1er juin - Cérémonie d'ouverture

À partir de 18h : cérémonie d’ouverture, place de la Castre, Suquet.

18h30 : La compagnie de théâtre B.A.L. Arts Légers présentera le spectacle Bulle, Une Odyssée.

À partir de 19h30 : un repas végétarien et biologique sera proposé par le Chef Simon Duval.

20h30 : présentation des membres du jury et des films sélectionnés en compétition.

21h : spectacle avec la compagnie de danse Les Somatonautes.

21h30 : projection sur le documentaire UTOPIE·S Sarayaku d’Henri Poulain avec la participation de Solène Penchèvre auteure sur les peuples amazoniens.

Du 1er au 4 juin - Projections de films

Cinémas Les Arcades et l’Olympia

Voir la programmation

2 juin - Cinéma Plage

De 18h à minuit : sur la plage Macé, avec la compagnie de danse Les Somatonautes et la projection du Film Under (Si:), de Jason deCaires Taylor réalisé par Morgan Le Faucheur.

3 juin - Village des Initiatives

De 15h à 22h : aux Allées de la Liberté, se côtoieront des associations et entreprises engagées sur les thématiques écologiques et sociales. Des tables rondes autour de projets transformatifs territoriaux seront au rendez-vous.

4 juin - Cérémonie de clôture

18h : cérémonie de clôture, place de la Castre, Suquet.



EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE AVEC LA QUINZAINE EN ACTIONS

Fino al 3 giugno 2023

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



EXPOSITION, UN PALAIS POUR UN FESTIVAL : DU CASINO MUNICIPAL AU PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS

Fino a sabato 3 giugno 2023

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CONCERT, MOMENTS MUSICAUX DE FORVILLE

Domenica 4 giugno 2023 ore 11,30

Marché Forville

Rue du marché Forville

06400 Cannes



ANIMATION RÉCIT-CONCERT

Domenica 4 giugno 2023 ore 21,30

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



ANIMATION, VOLER C'EST TOUT

Domenica 4 giugno 2023 ore 19,30

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



CONCERT, RÉCITAL DE PIANO - JAKOB ZIELINSKI

Domenica 4 giugno 2023 ore 11

hôtel Barrière Le Majestic, 10 bd de la Croisette, Cannes



EXCURSION, VISITE DU QUARTIER CALIFORNIE

Mercoledì 7 giugno 2023 ore 9,30

25-27 avenue Roi Albert 1er



CONCERT SAISON DE L'ORCHESTRE NATIONAL DE CANNES 2022/2023

Fino a giovedì 22 giugno 2023

au jeudi 22 juin 2023

Orchestre national de Cannes

https://www.orchestre-cannes.com/



EXPOSITION, MIN JUNG-YEON - EFFLUVES D’UN TEMPS ÉPHÉMÈRE

Fino al 3 settembre 2023

Du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION, LES ENFANTS DE E. BELLINI

Fino al 29 settembre 2023

Musée, Chapelle Bellini, Parc Fiorentina, 67 bis avenue de Vallauris



CAP D'AIL

12° EDITION DES SOIRÉES SACHA GUITRY, TEATRO

Fino a giovedì 1° giugno 2023 dalle 21 alle 23.

Jeudi 1er juin, film : « Toa » de S. Guitry



CARROS

FORUM JACQUES PRÉVERT – SAISON 2022/2023, SPETTACOLO

Fino al 25 giugno 2023, ogni giorno.

Forum Jacques Prévert

1 rue des Oliviers



EZE

L’EZE HARMONIES, CONCERTO

Da venerdì 2 a domenica 4 giugno 2023.

Èze



LE BROC

LES ARTS D’AZUR – SAISON 2022/2023, SPETTACOLO

FINO AL 01 LUGLIO 2023

Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



LEVENS

EXPOSITION DE RICHARD CAIRASCHI ET SES AMIS

FINO AL 17 GIUGNO 2023

La Galerie du Portal

1 Place V. Masseglia



MENTON

Conférence scientifique « Comprendre le vieillissement normal et pathologique de notre cerveau » présentée par Mounia Chami

Giovedì 1° giugno 2023 dalle 14,30

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8 Avenue Boyer



Concert de Vivaldi par les plus grands solistes - Casino Barrière

Casino Barriere Menton

2 Avenue Félix Faure



Exposition : "Une collection dans tous ses états, acte II au Musée Jean Cocteau - le Bastion"

Fino al 19 giugno 2023

Musée Jean Cocteau

Le Bastion

Quai Napoléon III



Esposizione : "Una collezione in tutti i suoi stati, atto II al Musée Jean Cocteau - le Bastion"

Fino al 19 giugno 2023

Chiuso il martedì

Musée Jean Cocteau

Le Bastion

Quai Napoléon III



Afterwork - Afterbeach au rooftop du Mediterranée

Fino al 15 settembre 2023

Hôtel Méditerranée Menton

5 rue de la République



A Casa dou Païgran - mostra

Fino al 28 ottobre 2023

Sabato 14:00 - 18:00

Maison des Arts et Traditions Populaires

7 rue Mattoni



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì, il giovedì

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata - I vicoli della storia

Martedì ore 10

Domenica ore 10:00

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata: Alla scoperta della Belle Epoque

Martedì ore 10

Palais de l'Europe

Avenue Boyer



Visita guidata: Jardin Fontana Rosa

Lunedì ore 10

Venerdì ore 10

Jardin Fontana rosa

Avenue Blasco Ibanez



Esposizione : "Una collezione in tutti i suoi stati, atto II al Musée Jean Cocteau - le Bastion"

fino al 19 giugno 2023.

Esposizione di opere della collezione del Museo Jean Cocteau recentemente restaurate.

i cerca lavoro, per i disabili e per tutti la prima domenica di ogni mese.

Orari

Dal 21 gennaio 2023 al 19 giugno 2023

Chiuso il martedì

Le Bastion

Quai Napoléon III



MONACO

Spettacolo - "Baptiste Lecaplain"

Venerdì 2 giugno 2023 alle 20.30

Il nuovo spettacolo di Baptiste Lecaplain "Voir les Gens" è come una piscina di palline per adulti: è divertente, colorato e aperto a tutti. E per di più, potete tenere le scarpe!

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Evènement Caritatif - "FestiSmile"

Sabato 3 giugno 2023 ore 20

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Concerto sinfonico - "Carmina Burana"

Domenica 4 giugno 2023 alle 18

Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Carmina Burana" con Kazuki Yamada (direzione d'orchestra), Charles Richard-Hamelin (pianoforte), Mari Eriksmoen (soprano), Matthias Rexroth (controtenore), Adrian Eröd (baritono), CBSO Chorus (Simon Halsey, direttore di coro). In programma: Strauss e Orff.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Conferenza - "Scrivere con gli animali"

Lunedì 5 giugno 2023 alle 18.30

I filosofi, me compreso, sono abituati a esporre le loro idee: praticano - il più delle volte - l'arte di parlare, di tenere lezioni, conferenze e interventi pubblici; sanno anche - il più delle volte - scrivere, pubblicare articoli e libri. Ma negli ultimi anni ho cercato di presentare alcune delle idee al centro del mio lavoro in modo diverso: ho voluto presentarle attraverso delle "mostre", in istituzioni non più accademiche ma museali. Ma non sono uno storico dell'arte, né uno specialista di estetica, né un curatore: nulla mi ha preparato a questo. Organizzato dalla Fondazione Prince Pierre.

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Tutta l'Arte del Cinema - "Le Salon de Musique" (ndt, titolo italiano "La stanza della musica")

Martedì 6 giugno 2023 alle 20

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Salone - "Top Marques Monaco"

Da mercoledì 7 a domenica 11 giugno 2023

18° edizione di Top Marques Monaco, sotto l'Alto Patrocinio di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco. Per la nuova edizione avrete il piacere di scoprire ancora più supercars, classic cars, motociclette e innovazioni tecnologiche.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Animation - "6e Splash Party"

Mercoledì 7 giugno 2023, dalle 14 alle 18

Stade Nautique Rainier III



Mostra - "Sguardi incrociati"

Fino a giovedì 29 giugno 2023, Museo Oceanografico di Monaco

Sotto il prisma di tre artisti - Elise Rigot, Chloé Thibault, Rémi Leroy, due fotografi - Filip Kulisev, Nicolas Mathys, un giornalista - Stéphane Dugast, un regista - Sylvain Péroumal e le citazioni di vari partecipanti, questa mostra illustra la grande missione delle Esplorazioni di Monaco condotta nell'Oceano Indiano nell'ottobre e novembre 2022. Evoca gli attimi salienti e la vita quotidiana della spedizione; l'avventura umana, la nave, l' elemento e il personaggio essenziale di questa storia, la scienza a spron battuto, di giorno e di notte, la scoperta di siti naturali eccezionali, veri e propri inviti al viaggio, all'immaginazione, ma anche a riflettere su un mondo in preda a problemi ambientali molto reali...

Da venerdì 17 marzo a giovedì 29 giugno 2023

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Pianeta Mare"

Da sabato 3 giugno a giovedì 31 agosto 2023

Tanto preziosi quanto vulnerabili, gli oceani e i mari rappresentano il 70% del nostro pianeta e il 97% dell'acqua presente sulla Terra. Collegano le persone, forniscono cibo e ossigeno, regolano il nostro clima assorbendo quasi un quarto del CO2 prodotto e ospitano una grande varietà di specie. Con il sostegno della Direction de l'Environnement di Monaco, Olivier Jude e Sylvie Laurent hanno scelto di esporre fotografie insolite che, dopo lo stupore iniziale, alimentano una riflessione profonda sulla protezione del nostro ambiente marino. Mostra realizzata sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II.

Galerie des Pêcheurs

4, avenue Saint-Martin



Mostra - "George Condo - Humanoïdes"

Fino a domenica 1 ottobre 2023

Secondo George Condo, "l'Umanoide non è un mostro di fantascienza, è una forma di rappresentazione che utilizza mezzi tradizionali per portare in superficie emozioni profonde di una persona". In otto capitoli, la mostra ripercorre la continuità di un nutrico corpo di lavoro che spazia dagli "alieni" all'elenco telefonico per le serate mondane, da Guido Reni a Bugs Bunny. Punteggiata da dipinti appositamente realizzati, la mostra apre le porte alla fabbrica, tanto folle quanto erudita, di Les Humanoïdes. Curatore: Didier Ottinger, Scenografo: Christophe Martin.

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Alberto I - Un Prince Préhistorien"

Fino a domenica 31 dicembre 2023, dalle 9 alle 18

Scoprite il Principe Alberto I in modo diverso! Incontrare un principe preistorico, uno scienziato e un uomo di campo, per ripercorrere le sue esplorazioni archeologiche. Dalle grotte di Grimaldi alla Spagna, dalla fondazione del Museo di Antropologia Preistorica di Monaco all'Istituto di Paleontologia Umana di Parigi, i visitatori esploreranno gli emozionanti percorsi delle avventure e delle riflessioni archeologiche di un principe appassionato e affascinante.

Da lunedì 20 marzo a domenica 31 dicembre 2023

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Mission Polaire"

Fino a domenica 31 dicembre 2023

Saggiate un'esperienza interattiva e immersiva! Calatevi nei panni di un reporter e andate in missione nel cuore dei mondi polari! Cinque aree tematiche, dislocate su due livelli, scandiscono questo nuovo percorso della visita. Dalla scoperta dei poli alla vita selvaggia che ospitano, passando per le persone che li abitano e li esplorano. Oggetti e documenti, contenuti digitali e dispositivi immersivi si combinano e si completano a vicenda per un'esperienza a 360°. Il grande viaggio può iniziare!

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale nel Principato"

Fino a venerdì 29 dicembre 2023, dalle 10 alle 17.30 (alle 17 il venerdì), Institut Audiovisuel de Monaco

La Stanza delle Meraviglie - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale a Monaco" - Mostra ideata, progettata e prodotta dall'Istituto Audiovisivo di Monaco, in collaborazione con la Fondazione Jérôme Seydoux-Pathé, con il contributo del Dipartimento del Patrimonio del Centro Nazionale del Cinema e dell'associazione Inédits, films amateurs/mémoire d'Europe.

Dalle 10 alle 17,30

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



NIZZA

OPÉRA : LA BOHÈME, LES FLOCONS DE NEIGE DES DERNIERS SOUFFLES

Venerdì 2 giugno 2023 alle 20.

Domenica 4 giugno 2023 alle 15.

Martedì 6 giugno 2023 alle 20.

Opera in quattro quadri di Giacomo Puccini.

Libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica basato sul romanzo di Henry Murger, Scenes from Bohemian Life.

Prima rappresentazione al Teatro Regio di Torino il 1° febbraio 1896

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



LA DOULEUR – PATRICE CHÉREAU, THIERRY THIEÛ NIANG

Da venerdì 2 a sabato 3 giugno 2023

Orari di rappresentazione il venerdì e sabato alle 20.

Con Thierry Thieû Niang, Patrice Chéreau dirige una delle sue attrici preferite, l'affascinante Dominique Blanc. Interpreta uno dei testi più inquietanti della letteratura del dopoguerra: il diario di Marguerite Duras.

In questo diario, registra la sua vita dopo la liberazione di Parigi e l'attesa del ritorno del marito, prigioniero dei campi. Dominique Blanc fa risuonare la semplicità e l'intensità della scrittura di Duras, anche nei suoi silenzi e sospiri.

Marguerite Duras ha vissuto l'ultima guerra come donna il cui marito era stato deportato, come membro della Resistenza, ma anche come scrittrice. Lucida, stupita, a volte disperata, in questi anni tiene un diario, scrivendo testi ispirati da tutto ciò che vede, da ciò che vive, dalle persone che incontra o che affronta. Sono questi racconti e gli estratti del suo diario che Marguerite Duras ha riunito sotto il titolo La Douleur.

La Cuisine

155, boulevard du Mercantour



A L’AISE – WAHIB

ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Sabato 3 giugno 2023

Orari di rappresentazione alle 21.

Cabaret du Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



AINSI SE PROMENAIT NIETZSCHE… SUR LES PAS DE ZARATHOUSTRA À NICE, TEATRO

Sabato 3 giugno 2023

Orari di rappresentazione alle 11 e alle 16.

Passeggiata teatrale.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



FESTIVAL DU LIVRE DE NICE

Da sabato 3 a lunedì 5 giugno 2023 dalle 10 alle 19.

Jardin Albert 1er



EXPOSITION – TIRITITRÁN – OMAR RODRIGUEZ SANMARTÍN

Fino al 3 GIUGNO 2023

Espace à vendre

10 rue Assalit



EXPOSITION – PIERRE, JEAN & CAROLINE – CAROLINE BACH

Fino al 3 GIUGNO 2023

Espace à vendre

10 rue Assalit



ILYES DJADEL – VRAI

ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Lunedì 5 giugno 2023 alle 19:30.

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



MASTERCLASS DU BALLET NICE MÉDITERRANÉE, DANZA

Da martedì 6 a sabato 10 giugno 2023 alle 12.

Kiosque à musique du Jardin Albert Ier



FESTIVAL A CIEL OUVERT – 2ÈME ÉDITION

Da mercoledì 7 a sabato 10 giugno 2023 alle 9:30.

Château de Bellet

482 Chemin de Saquier



L’ASIE SANS RÉSERVE, VOL 1, ESPOSIZIONE

FINO AL 11 GIUGNO 2023

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais

Arénas



CITATIONS / ACCROCHAGE DES COLLECTIONS, ESPOSIZIONE

FINO AL 2 LUGLIO 2023

Ogni anno, il MAMAC mette in luce aspetti poco conosciuti della sua collezione e propone dialoghi tra generazioni nella Sala 9.

Dopo "She, He and Eros", la collezione Albert Chubac e "Histoire(s) de l'œil", "Citations" riunisce dipinti, fotografie, collage e disegni che giocano sui riferimenti alle opere della storia dell'arte.

Queste citazioni sono talvolta parodiche e tinte di umorismo. Alcuni sono intesi come un'eco quasi magica dell'appropriazione di grandi opere, ancorate nel nostro immaginario collettivo. Altre restituiscono un'emozione, magari giovanile, o rivelano l'influenza di grandi figure della storia dell'arte sulla pratica degli artisti qui riuniti, delineando filiazioni attraverso generazioni e secoli. Infine, altri considerano questi riferimenti come un rifugio, nel bisogno di sentirsi meno soli nella pittura.

Un'immersione in una storia di compagnia, citazioni e reinvenzioni.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein



VOYAGE DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS JULES CHÉRET, ESPOSIZIONE

FINO AL 15 AGOSTO 2023

Per i primi periodi (dal XIII al XVIII secolo), l'obiettivo è scoprire l'evoluzione della rappresentazione della Vergine in pittura.

Una selezione di sculture risalenti principalmente al XIX e al XX secolo ci invita a interessarci al panneggio come simbolo o come effetto decorativo e, più in generale, all'intenzione di realismo che detta la resa di volti e posture.

I progressivi cambiamenti nel rapporto degli artisti con la realtà nel XIX secolo, che si riflettono nel loro modo di dipingere e scolpire, vengono esplorati attraverso le opere di Marie Bashkirtseff, Louise Breslau, Gustave Courbet e Constant Troyon.

Per il XX secolo, le opere di Pierre Bonnard, Charles Camoin, Henri e Marthe Lebasque e Raoul Dufy permettono di pensare alla Modernità nelle arti.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



DIMENSION ENIGMA – EXPOSITION IMMERSIVE ET INTERACTIVE

FINO AL 31 AGOSTO 2023

Nice Étoile

30 avenues Jean Médecin



EXPOSITION – « LA PEINTURE EN FRAGMENTS » DE MARCEL ALOCCO

FINO AL 3 SETTEMBRE 2023

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



EXPOSITION – ODON. MÉTAMORPHOSE BAROQUE

FINI AL 25 SETTEMBRE 2023

Il Museo Palais Lascaris della Città di Nizza presenterà, dal 15 aprile al 25 settembre 2023, le opere dell'artista Odon in una mostra intitolata "Odon, metamorfosi barocca". Essa riunisce più di 60 trecce e disegni recenti dell'artista.

Palais Lascaris 15 rue Droite



EXPOSITION TEMPORAIRE – “VICTOIRES”

FINO AL 17 SETTEMBRE 2023

Il Museo Nazionale dello Sport partecipa all'avventura dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 invitando i visitatori a scoprire la mostra "Victories", un dialogo unico tra le sue collezioni e le opere del Museo del Louvre.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



PINAAA, TEATRO

FINO AL 19 SETTEMBRE 2023

Orari di apertura la domenica alle 17.

Orari di rappresentazione il giovedì alle 20. Il venerdì e sabato alle 21.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



EXPOSITION – ODON. MÉTAMORPHOSE BAROQUE

Fino al 25 settembre 2023

Palais Lascaris

15 rue Droite



EXPOSITION – NICOLAS RUBINSTEIN “RÉPARER LE MONDE, PRÉPARER LE MONDE….”

FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

Hôtel WindsoR

11, Rue Dalpozzo



EXPOSITION – OUI, MAIS DES MOTS ÉTENDARDS DE CAROLINE TRUCCO

FINO AL 1° OTTOBRE 2023

Caroline Trucco sviluppa un approccio artistico che collega questioni etnografiche e politiche. Come narratrice, diffonde storie di lotta e di emancipazione negli spazi espositivi.

La mostra è una resa poetica delle indagini e delle riflessioni che l'artista ha condotto negli ultimi dieci anni.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



EXPOSITION – CHAMBRE ÉPHÉMÈRE, CHAMBRE 5 – CAROLINE RIVALAN

FINO AL 4 DICEMBRE 2023

L’Hôtel WindsoR

11, Rue Dalpozzo



CEMENELUM À 360°, ESPOSIZIONE

DAL 23 MARZO A 31 DICEMBRE 2023

Orari di apertura il mercoledì alle 14 e alle 15.

La città di Nizza e il suo Museo Archeologico uniscono tecnologia e cultura per far viaggiare i visitatori nel tempo! Andate a Nizza 2.000 anni fa, quando era Cemenelum, la capitale della provincia delle Alpi Marittime.

Nel cuore dei resti, basta indossare le cuffie per la realtà virtuale per immergersi nel cuore delle terme settentrionali. Grazie a una ricostruzione realizzata in collaborazione con la società IMICA e il Dipartimento di Archeologia di Nizza Costa Azzurra, sarete immersi nelle terme di Cemenelum in epoca romana!

Musées Archéologie de Nice

25 boulevard Carnot



CHAGALL ET MOI ! – LES 50 ANS DU MUSÉE CHAGALL, ESPOSIZIONE

FINO ALL'8 GENNAIO 2024

Nel 2023 celebreremo con gioia e colore il cinquantesimo anniversario della creazione del Museo Nazionale Marc Chagall.

Inaugurato dall'artista il giorno del suo compleanno, il 7 luglio 1973, il museo, o meglio la casa che Chagall volle per ospitare il ciclo del Messaggio Biblico, porta ancora oggi con sé un potente messaggio universale:

"Fin dalla mia prima giovinezza sono stato affascinato dalla Bibbia. Mi è sempre sembrato e mi sembra tuttora che sia la più grande fonte di poesia di tutti i tempi. [Il mondo è per me come un grande deserto in cui la mia anima vaga come una torcia, ho realizzato questi dipinti all'unisono con questo sogno lontano. Ho voluto lasciarli in quest'Aula perché gli uomini possano cercare di trovare una certa pace, una certa spiritualità, una religiosità, un senso della vita. - Marc Chagall,

Per celebrare questo generoso dono, fatto 50 anni fa, la mostra Chagall and Me! invita 12 personalità contemporanee (artisti, scrittori, ballerini, ecc.) a condividere la loro lettura contemporanea di questi dipinti. Questa mostra Chagall and Me! sarà piena di sorprese e sarà accompagnata da un ricco programma che culminerà il 7 luglio 2023, anniversario di Marc Chagall e del museo!

Data dell'anniversario: 7 luglio, seguito da un weekend di festa sabato 8 e domenica 9 luglio 2023.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



LE BAROQUE DE A À Z. LA CHAMBRE DES MERVEILLES. ŒUVRES DE L’ARTISTE SYLVIE T. - ESPOSIZIONE

FINO AL 15 GENNAIO 2024

La mostra riunisce più di 50 disegni, incisioni, palinsesti, ecc. quaderni di schizzi e altre sorprese dell'artista Sylvie T.

L'esposizione presenta uno sguardo artistico sui dettagli dell'architettura del Palais Lascaris e offre un'introduzione al movimento barocco che risuona nel museo, cercando di fornire al pubblico le chiavi di lettura di questo importante periodo artistico.

Palais Lascaris

15 rue Droite



SAINT ETIENNE DE TINEE

JEUX INTER-VILLAGES 2023

Sabato 3 giugno 2023 dalle 8:30 alle 18:30.

Place de l'Eglise



SAINT LAURENT DU VAR

FESTIVAL DE THÉÂTRE, FESTIVAL

Da venerdì 2 a domenica 4 giugno 2023.

Il Festival teatrale di Saint-Laurent-du-Var è finalmente tornato!

Théâtre Georges Brassens

426 Avenue du 11 Novembre

222 Esplanade du Levant



SAINT MARTIN VESUBIE

FORUM DES ASSOCIATIONS – 2ÈME ÉDITION

Sabato 3 giugno 2023 dalle 14:30 alle 18.

Place du Général de Gaulle



THÉÂTRE “MON CHIEN S’APPELLE MICHEL”

Domenica 4 giugno 2023 dalle 17 alle 19.

Salle Jean Gabin

Place de la Gare routière



LE PARCOURS DU PETIT ALPINISTE

FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

Saint-Martin-Vésubie



TENDE

Mostra "Mondi sotterranei" - Vallauria e il patrimonio minerario del Mercantour

FINO AL 31 OTTOBRE 2023

Musée départemental des Merveilles à Tende

Avenue du 16 Septembre 1947



TOURRETTES LEVENS

SERATE MEDIEVALI, FESTIVAL

Da venerdì 2 a sabato 3 giugno 2023.

In programma: 2 giugno, concerto di Luc Arbogast - 3 giugno, danze, animazioni e spettacolo di fuoco

Ingresso libero - cibo e bevande disponibili sul posto

Sala del Festival, piazza della chiesa, luogo césar mauran



VENCE

CONFÉRENCES – UNIVERSITÉ DANS LA VIE DU PAYS VENÇOIS

FINO AL 30 GIUGNO 2023

26 mai 2023 - « à préciser » Par Anne BROGINI

Salle de la Médiathèque Municipale Elise et Célestin Freinet

228 avenue du Colonère Méyère