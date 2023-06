Da Como a Sanremo: a 78 anni ho deciso di vivere al mare

Ogni persona ha una storia speciale da raccontare e noi vogliamo raccontarvi quella di Antonia, Ospite da poco più di un anno dell’Over Senior Residence Sanremo.

Antonia, 78 anni, ha scelto di vivere al mare, precisamente nel nuovo residence per anziani in via Anselmi 3 a Sanremo, dove un tempo sorgeva il tribunale.

Come è venuta a conoscenza dell’Over Senior Residence Sanremo dove vive da un anno?

Un giorno ero in vacanza nel Sud Italia, cercavo un posto così dove respirare quell’aria di vacanza ma con l’intimità e il “sapore” della mia casa. Cercavo quindi una camera ampia, affacciata sul mare, dove respirare aria buona. Dopo una breve ricerca sul mio telefono ho visto questa residenza e, immediatamente, ho chiamato i miei figli: io vado a vivere a Sanremo. Dopo la prima visita, la scelta della camera e l’approvazione del mio migliore amico (il mio cane Joy), eccomi qua!

L’intraprendenza è una sua caratteristica quindi…Quale è stato il suo primo lavoro?

Ho lavorato 20 anni in ospedale come tecnica di radiologia medica a Milano e a Como, anche in una casa di cura privata. Quando mio marito è andato in pensione ho deciso anche io di iniziare questa nuova fase della vita con lui. Nonostante il lavoro sia stato una parte importantissima della mia vita, ora voglio godermi il mio tempo, il tempo di questa nuova fase chiamata “terza età”. Quando ho scelto l’Over Senior Residence di Sanremo ho immediatamente pensato anche a cosa mi avrebbe detto mio marito: “Sì, è il posto giusto per te!”

Quale è il viaggio più lontano che ha fatto?

Per 20 anni, ogni estate, andavo in Grecia con mio marito a Porto Heli. Lo stile di vita che conduco ora a Sanremo mi ricorda molto quegli anni: libera, leggera e felice. Mi ritrovo in questa città nuova a vivere nuovi momenti spensierati grazie alle passeggiate, al clima mite, al suo mare blu della città e a piante e fiori che crescono rigogliosi tutto l'anno.

Quale è la sua giornata tipo?

Mi alzo alla mattina presto e vado a fare una passeggiata con il mio cane. Da quando vivo qui mi trovo a condividere passeggiate anche con altre persone che vivono nei paesi limitrofi, amici che ancora guidano. Sanremo è un luogo di cultura, musica e tantissima condivisione: grazie all’Over Club sono riuscita anche a creare relazioni di amicizia con un gruppo di persone interno ed esterno alla struttura.

Il pomeriggio invece leggo sul balcone della mia stanza, la mia più grande passione. Sono una lettrice da tre libri al mese in media, a volte anche di più. Di recente ho letto il libro del Principe Harry e “Le Sette Sorelle” di Lucinda Riley.

Cosa invidia ai giovani di oggi?

Purtroppo molto poco. Hanno tantissime opportunità e possibilità ma non sono riconoscenti nei confronti delle persone che sono a loro vicini. Mi piacerebbe invitarli proprio qui, all’Over Senior Residence: qui condividiamo il tempo, gli spazi, le nostre opinioni mantenendo comunque la nostra autonomia e privacy sempre nel rispetto degli altri. Siamo uniti ma indipendenti, le faccio un esempio: anche se io non frequento tutte le attività della residenza ma vivo comunque una vita piena di affetto e, all’interno della residenza, mi sento ascoltata e protetta.

Ringraziamo ancora Antonia per aver risposto alle nostre domande con racconti delicati, appassionati e sinceri.

