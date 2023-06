Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie? Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.

Questo il testo del bollettino settimanale

La depressione Oscar porta aria calda e umida da sud con numerosi temporali che attraversano il Paese da ovest a est. Questi temporali saranno accompagnati da forti rovesci di pioggia che daranno un po' di tregua a chi soffre di allergie portando il polline a terra.

Ma è necessaria una vigilanza speciale per chi soffre di allergie all'inizio dei temporali (prima della pioggia) perché la concentrazione di polline aumenta rapidamente vicino al suolo con i forti venti discendenti che portano il polline dell'erba dagli strati d'aria superiori agli strati d'aria a terra. A causa dell'elevata umidità dell'aria, il polline si impregna d'acqua e scoppia. Ciò si traduce in minuscole particelle allergeniche che, se inalate, possono penetrare ancora più in profondità nei polmoni rispetto a interi granelli di polline.

Le concentrazioni di polline di graminacee nell'aria sono molto alte come accade ogni anno in questo periodo dell'anno: il rischio di allergia sarà elevato per il polline di graminacee in tutta la Francia, tranne intorno al Mediterraneo e in Corsica, dove sarà di livello medio.

Il rischio di allergia sarà inferiore per altre piante erbacee da fiore quasi ovunque in Francia, vale a dire i pollini di piantaggine, acetosa e ortica (Urticacee), così come per i pollini di quercia e olivo che sono particolarmente presenti nel Mediterraneo.

I tigli sono in fiore e possono causare nelle vicinanze spiacevoli sintomi: un consiglio: non stare sotto un tiglio!





Ecco alcuni consigli pratici per proteggersi dal polline forniti dal sito internet del Réseau national de Surveillance Aérobiologique: lavare i capelli la sera, ventilare almeno 10 minuti al giorno prima dell'alba e dopo il tramonto, evitare di asciugare i vestiti all'esterno, tenere chiusi i finestrini delle auto.



Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes: