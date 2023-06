Splash in famiglia o tra amici? Dal 17 giugno Aquasplash ti aspetta!

Il parco acquatico per famiglie delle Alpi Marittime offre attrazioni per tutti, dagli appassionati di dolce far niente agli appassionati di scivoli d'acqua in cerca di emozioni. Prima della sua riapertura, dei lavori sono stati realizzati per rendere l'esperienza ancora più confortevole con aree ombreggiate per accedere alle attrazioni, pavimenti rifatti, piscine a onde rinnovate e uno spazio spogliatoi/docce ristrutturati di recente. L'area VIP è stata completamente rinnovata con più di comfort e nuovi prendisole. Questa area VIP, in modalità letti balinesi o barnums, in formula 2 o 4 persone, è ideale per rilassarsi, prendere il sole o fare un pisolino. Questa estate, Aquasplash offre un nuovissimo servizio di noleggio armadietti, con un pagamento molto semplice da smartphone o carta di credito. «Pizza Splash» apre quest'anno e amplia l'offerta di ristorazione o snacking piacere. Un servizio click&collect è allestito al ristorante La Piscine per acquistare i menù online e risparmiare tempo a pranzo.

Igiene e sicurezza sono le priorità assolute. Come prima di ogni nuova stagione, le attrazioni sono state verificate da un organismo di controllo esterno e le norme igieniche riguardanti le strutture saranno rigorosamente osservate. Ricordiamo che i bagnini sono tutti diplomati del Brevetto Nazionale di Sicurezza e di Salvataggio Acquatico (B.N.S.S.A.) o del Brevetto Professionale di la Gioventù, dell'Educazione Popolare e dello Sport (B.P.J.E.P.S.) Nuoto (A.A.N.). Sono tutti addestrati al Primo Soccorso in Squadra (minimo PSE 1).





2 500 m di pura scivolata su 20.000 m2 all'aperto, il grande splash è assicurato!

Divertimento, scivolare e splash a bizzeffe sotto il sole della Costa Azzurra, Aquasplash è il cocktail di successo sulla Costa Azzurra. Per tutta l'estate, le famiglie possono rilassarsi con attività come la piscina a onde o la laguna e per i più piccoli, scivoli sicuri con Lazy River o l'Isola dei Pirati in uno spazio interamente pensato per i bambini.

Gli amanti dell'adrenalina possono scivolare su una decina di scivoli diversi, tra cui i famosi e spettacolari Side Winder, Turbolance e Triple Tour. Adrenalina garantita!

Se hai voglia di divertimento o di freschezza durante le tue vacanze, se ami l'acqua, il sole e sei alla ricerca di emozioni forti o attrazioni per famiglie super cool, Aquasplash ti aspetta!

Il parco acquatico è molto facile da raggiungere: stazione ferroviaria a 200 m, numerosi collegamenti in autobus, via ciclabile, parcheggio gigante di Marineland.

Biglietti adulti (dai 13 anni) a 32,90€ e ingressi bambini (dai 3 ai 12 anni inclusi) a 26,90€ se l'acquisto viene effettuato in loco.

Ingresso gratuito per i bambini sotto i 3 anni. Sconti per acquisti in anticipo su internet. Una promozione di apertura online è offerta fino al 7 luglio, con il biglietto adulto al prezzo del biglietto bambino (26,90€). Aquasplash offre anche pass settimanali, mensili o per la stagione.

Per ulteriori informazioni: www.aquasplash.it