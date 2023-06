Trascorri un'indimenticabile estate a CAP3000 con una vasta gamma di eventi e attività

Guardare un film sotto le stelle, cenare su una terrazza panoramica con vista mare al tramonto, ballare con i piedi nella sabbia a un concerto, partecipare a una delle principali competizioni sportive europee o semplicemente gustare un gelato e rinfrescarsi con un drink in uno dei 50 chioschi e ristoranti. Dal 28 giugno c'è tutto per trascorrere la tua estate al CAP3000.

Ancora una volta quest'estate, CAP3000 dimostra di essere più di un luogo per lo shopping, un vero e proprio luogo in cui vivere. Il Grande Centro Commerciale propone una serie di eventi di grande richiamo per residenti e turisti, oltre che per gli italiani di confine.

Cinema all'aperto fronte mare - 3ª edizione

Visto il successo delle due precedenti edizioni, CAP3000 ha programmato ulteriori sessioni cinematografiche per questa stagione! La passeggiata Cousteau accoglierà ogni mercoledì sera 200 sdraio per 8 proiezioni gratuite all'aperto, quasi con i piedi nell'acqua, di fronte al centro commerciale.

CAP3000, partner principale del Beach Sport Festival - Stagione 2

Il Beach Sport Festival torna sulle spiagge di fronte a CAP3000 per la sua seconda edizione, dal 28 giugno al 23 luglio 2023. Questo evento sportivo con un concetto inedito che unisce sport da spiaggia, concerti e animazioni per tutta la famiglia è anche un evento impegnato con un approccio ecologico e una forte impronta caritatevole.

I concerti del Beach Sport Festival

Per quanto riguarda lo spettacolo, il cast dei concerti di beneficenza di questa edizione 2023 è semplicemente eccezionale con la presenza quest'estate di Christophe Willem e Michaël Jones & Friends! Il 4 luglio è previsto anche un concerto Kiss FM Live.

Anche le insegne di CAP3000 si mettono al ritmo dell'estate

In programma: cocktail, DJ e tramonto sulla terrazza di Joseph, serate di salsa o anni '80 su quella di IT Villagio. Le insegne hanno anche previsto belle animazioni per tutta l'estate a CAP3000.

CAP3000 partner del Festival Jazz à Juan

CAP3000 si associa quest'anno al famoso Jazz à Juan. L'evento che si terrà nel centro il prossimo 8 luglio, con un gruppo live in giro per tutto il pomeriggio sulle terrazze del centro.

Tutti gli eventi e le novità di CAP3000 sono disponibili su:

CAP3000.com

Instagram - @Cap3000_cotedazur

TikTok - @CAP3000_cotedazur

Facebook - @CentreCommercialCap3000