La Via Julia Augusta entra nella realtà virtuale

La Comunità della Costa Azzurra propone una nuova versione della sua mostra “C'era una volta, il viaggio dei romani in Riviera”. Questa volta è virtuale!



Questa esperienza virtuale riprende i codici della mostra itinerante dedicata alla Via Julia Agusta che si è tenuta nei comuni di Mentone, Beausoleil e La Turbie tra il 2019 e il 2021. Oggi svela tutti i segreti di questo percorso romano invisibile a nudo occhio grazie alla realtà virtuale



Prodotta nell'ambito del progetto Interreg V-A Francia-Italia Alcotra n.4176 PAYS-AIMABLES, questa mostra mira a rafforzare la promozione del percorso tra i turisti e i giovani.

Progettata in collaborazione con l'azienda EDIKOM, questa mostra virtuale ricrea nei minimi dettagli Via Julia Augusta. L'operazione ha richiesto più di 2 anni di lavoro e la modellazione 3D di oltre trenta pezzi archeologici.

Attraverso 20 viste a 360° da terra o in aria, il visitatore attraversa i siti del patrimonio del percorso, partendo dall'Italia, da Ventimiglia, per poi attraversare la costa fino al Trophée d'Auguste a La Turbie. Secondo i suoi desideri, l'utente di Internet sceglie il suo percorso tra i 10 spazi espositivi in ​​3D o le sale di visione per scoprire il video didattico "Le voyage d'Antonius".



Completamente scalabile, la mostra virtuale "C'era una volta" è fruibile in visore di realtà virtuale, ma anche su web, tablet, touch table e smartphone direttamente da casa. È disponibile in 2 lingue: francese e italiano.

La durata media della visita varia da 15 min a più di 1 ora per i più curiosi.