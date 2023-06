Poker: quali sono i tornei più famosi

Quanti tornei di poker esistono al mondo? Rispondere a questa domanda è facile: tantissimi. Un po’ più complesso è individuare quali sono i tornei più famosi al mondo, anche se ci sono alcune certezze incrollabili.



Le competizioni di poker, negli ultimi anni, sono aumentate notevolmente, permettendo anche a chi arriva dal poker online di partecipare ai main event. Capire il meccanismo di funzionamento dei tornei di poker può aiutare sia gli appassionati sia i giocatori che vogliono tentare una carriera professionistica nel settore a entrare nel meccanismo delle competizioni.



Per arrivare al professionismo, la strada è comunque lunga e tortuosa: tuttavia, nulla è impossibile, anche partendo dal basso e dai tornei digitali.

Quali sono i tornei di poker più importanti al mondo

Vediamo allora quali sono i tornei di poker più famosi e importanti al mondo, quelli dove si ritrovano i migliori giocatori di poker del pianeta, giocatori che danno vita a partite combattutissime, dove a contare sono la strategia e l’abilità. Cominciamo il nostro viaggio con le World Series of Poker (WSOP), il torneo di poker più prestigioso al mondo: la prima edizione risale al lontano 1970. Ogni anno, a Las Vegas, negli Stati Uniti, i migliori giocatori si sfidano in una serie di tornei che culminano nel Main Event, in cui viene messo in palio il titolo di campione del mondo. Dal 2007 l’evento si è diffuso anche nel vecchio continente con il nome di World Series of Poker Europe, mentre dal 2013 si disputano anche le World Series of Poker Asia Pacific. L’obiettivo di chi partecipa alle World Series di poker? Vincere i ricchi premi in denaro, certo, ma soprattutto ottenere uno dei braccialetti WSOP in palio. Il più ambito è quello di platino, che va a chi si aggiudica il Main Event, ma anche i braccialetti d’oro sono prestigiosi, perché vanno ai vincitori di ogni singola specialità.





Il WPT è un importante circuito internazionale di tornei di poker Texas Hold’em: vi partecipano spesso i migliori giocatori al mondo. La prima edizioni risale al 2020. I giocatori possono partecipare a vari eventi in diversi paesi del mondo: per qualificarsi, bisogna vincere i tornei satelliti che si svolgono in apposite Poker Room. Una volta depositato il buy-in, si può tentare di vincere il torneo e qualificarsi per le fasi finali. Una caratteristica del WPT è il format televisivo: dopo le prime stagioni trasmesse su Travel Channel, ora viene trasmesso su Game Show Network.



Lo European Poker Tour (EPT) è la serie di tornei più famoso d’Europa: dal 2004 prende vita in varie città europee (Barcellona, Londra, Praga, naturalmente Montecarlo) e attrae alcuni dei migliori giocatori di poker da tutto il mondo. Propone un’eccellente varietà di eventi con diverse varianti di poker, tra cui l’immancabile Texas Hold’em. Il Main Event si tiene a Montecarlo, in Costa Azzurra, che ogni anno attrae sempre più turisti; per accedere all’evento, bisogna partecipare ai tornei satellite oppure pagare il (carissimo) buy-in.

La serie Triton Super High Roller Series vede la partecipazione dei giocatori top più ricchi. Si tengono in diverse località sparse per il mondo. I buy-in sono molto elevati: ecco perché spesso, seduti ai tavoli, troviamo le personalità del poker più note del settore.

L’Aussie Millions si svolge ogni anno al Crown Casino di Melbourne, in Australia: si tratta di uno dei più grandi tornei dell'emisfero sud e attrae molti giocatori professionisti che si sfidano per l’altissimo montepremi. Peccato che l’ultima edizione si sia tenuta nel 2020.

Il Super High Roller Bowl è una competizione a invito che si tiene negli Stati Uniti: come i migliori per i suoi buy-in estremamente elevati. Solo i giocatori di poker più rinomati e di successo sono invitati a partecipare.

Chiudiamo il nostro tour con la PokerStars Caribbean Adventure, un torneo che si disputa alle Bahamas, un paradiso con tantissime attrazioni. Dopo la pausa di un paio di anni, la PCA è tornata in una location diversa, il Baha Mar Resort. Main Event a parte, il PCA offre anche molti eventi secondari: per esempio, nel 2019 si è tenuto il PokerStars Player Championship. Insieme al torneo principale, dunque, la PCA propone tanti diversi tornei “collaterali”.

Questi sono solo alcuni dei tornei di poker più importanti al mondo, ma ci sono tante altre competizioni prestigiose sparse in tutto il mondo: gli appassionati sanno bene che possono ammirare i migliori professionisti del settore in tante occasioni diverse.