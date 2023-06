Da domani é "tempo di saldi estivi": una data da sempre tenuta d’occhio. La pandemia aveva cambiato le abitudini e soprattutto allontanato le persone: le “grandi resse” nei negozi e le file per entrare non erano più apprezzate, anzi “schivate” dai più. Adesso i commercianti sperano che la situazione sia tornata alla normalità.

Occorre però tenere conto che tra vendite eccezionali,” svuota tutto”, promozioni varie e molte altre diavolerie il periodo dei “soldes” ormai si estende a tutto l’anno con i commercianti che si lamentano e poi si adeguano e ne approfittano…



In ogni caso sulla Costa Azzurra e nel Dipartimento delle Alpi Marittime l’inizio della stagione dei saldi è fissato per domani, mercoledì 28 giugno 2023 per concludersi il 25 luglio 2023.



Dureranno "solo" quattro settimane (invece di sei): lo prevede la legge "Pacte sur la croissance et la transformation des entreprises" che cerca di dare ordine in un settore nel quale le "scorciatoie" e i "colpi d'ingegno" sono all'ordine del giorno.



I “soldes” rappresentano, in ogni caso, un’occasione per spendere quanto si è risparmiato nel periodo natalizio e per fare qualche buon affare.



Nonostante l'entrata in vigore del "Pacte sur la croissance et la transformation des entreprises", varie associazioni di categoria stanno chiedendo interventi che chiariscano i limiti per le “fantasiose” vendite che si sviluppano un po’ in tutto l’anno, compreso il periodo natalizio.



Insomma: non di soli “soldes” vive il consumatore, ma anche i tanti altri sistemi ingegnosi per bypassare le date canoniche. Sempre con un occhio alle vendite via e-commerce che sono decuplicate, soprattutto negli ultimi due anni e che rischiamo di mettere tutti d’accordo.

Fissate anche le date dei “saldi invernali”. L’inizio è fissato per il 10 gennaio 2024 con prosecuzione fino al 6 febbraio 2024.