Peillon Jazz Festival, 'rendez-vous' dal 30 giugno al 3 luglio

Dal 30 giugno, appuntamento a Peillon, villaggio arroccato a 376 metri di altitudine, per quattro serate di concerti in un'atmosfera indimenticabile. Il vecchio villaggio di Peillon è un tesoro classificato, posato su un picco vertiginosamente ripido. In occasione del Festival potrete andare alla scoperta dei suoi labirinti di vicoli e passaggi a volta e godere di un incredibile panorama che domina il vallone della Launa.

Un programma tutto da scoprire

Per la serata di apertura di venerdì 30 giugno, il sassofonista Samy Thiébault proporrà una "Creazione originale". La cantante Robin McKelle seguirà le sue "Impressions of Ella" (Fitzgerald), un viaggio introduttivo nel cuore dell'America, dal country al R&B.

Sabato 1º luglio, il fisarmonicista Christophe Lampidecchia e i suoi "French Colors" raggruppano nove composizioni del valzer jazz, del tango argentino, delle ballate ispaniche o del Bebop. Seguirà l'artista China Moses e la sua "Black American Music" con accenti soul, jazz, blues, funk e rock.

Domenica 2 luglio il 17enne pianista prodigio Giovanni Gambino si esibirà in quartetto con il suo “Talent azuréen”. Il contrabbassista Clovis Nicolas interpreterà poi "The Contrapuntist", mescolando le sue due formazioni jazz e classiche. Il pianista Giovanni Mirabassi punteggierà la serata con il suo approccio al jazz all'italiana in compagnia del batterista e padrino del festival, André Ceccarelli, e del contrabbassista Thomas Bramerie.

Lunedì 3 luglio, il chitarrista Sylvain Luc proporrà il suo "South Story" con un quartetto di all-stars! E infine, il pianista Jean-Pierre Como offrirà il suo "My Little Italy", una serata tenera, solare e gioiosa per chiudere il festival.

Il Peillon Jazz Festival è organizzato dal Comune di Peillon e Altho Events con una programmazione di livello internazionale.